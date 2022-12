Argentyński bramkarz zhańbił nagrodę tuż po jej otrzymaniu! Ciarki żenady, jego rodzina będzie się za to wstydzić latami

Podczas finałowego meczu mistrzostw świata w Katarze, pomiędzy Argentyną i Francją, Szymon Marciniak udowodnił, że jest obecnie jednym z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. Polski arbiter bardzo dobrze poradził sobie w najważniejszych meczu mundialu i nie tylko kontrolował grę, ale także nie podjął żadnej złej lub nawet kontrowersyjnej decyzji. Praca Marciniaka, jak i to, co robił na boisku po zakończeniu finału odbiło się szerokim echem na całym świecie, skąd napływały miłe słowa pod adresem Polaka. Na ocenę jego pracy zdecydował się również Pierluigi Collina.

Szymon Marciniak wychwalany przez Pierluigiego Collinę! Legenda sędziowska rozpływała się nad pracą Polaka

Nieco starsi fani futbolu doskonale mogą pamiętać włoskiego sędziego, który przez wielu uznawany jest za najlepszego arbitra, jaki kiedykolwiek biegał po murawie. Włoch miał okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy Marciniaka i całego zespołu sędziów w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem i rozpływał się nad Polakami. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że Marciniak nie potrzebował do podjęcia decyzji VAR-u.

Sędziowska ikona bez ogródek o Szymonie Marciniaku po finale mistrzostw świata! Ten szczegół zwrócił największą uwagę

- Był silniejszy dzisiaj od technologii, podejmował decyzje na boisku, które są nieprawdopodobnie trafne i dobre - przetłumaczył wypowiedź Colliny były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na temat pracy Polaka wypowiedział się także po finale Howard Webb. Jego zdaniem, praca polskiego arbitra była najlepszym występem sędziowskim w historii mistrzostw świata.

