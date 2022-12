Szymon Marciniak nie mógł przejść obojętnie obok Kyliana Mbappe. Polski arbiter zrobił to przed kamerami, świetne obrazki z turnieju

Mistrzostwa świata w Katarze dobiegły końca. Turniej rozpoczął się 20 listopada, a zakończył się 18 grudnia po świetnym finale, w którym znalazły się reprezentacje Argentyny oraz Francji. Od początku spotkania kontrolę przejęła ekipa "Albicelestes". W 23. minucie po bezmyślnym faulu Ousmane'a Dembele sędzia Szymon Marciniak nie miał wątpliwości i wskazał na jedenasty metr, szansę wykorzystał nie kto inny, jak sam Lionel Messi. Przed końcem pierwszej części na 2:0 podwyższył Angel Di Maria. W kolejnych 45. minutach "Trójkolorowi" nawiązali walkę, po pewnie wykorzystanym rzucie karnym przez Kyliana Mbappe, minutę później napastnik świetnie odnalazł się w polu karnym i doprowadził do remisu.

Szymon Marciniak okazał wielkie wsparcie! Polski arbiter po końcowym gwizdku pocieszał Kyliana Mbappe

W tak emocjonującym meczu nie mogła nie dojść do dogrywki, to co się wydarzyło podczas ostatnich 30. minut tego spotkania przeszło najśmielsze oczekiwania. Lionel Messi w 108. minucie pokonał Hugo Llorisa i ponownie Francja musiała gonić. Ostatecznie się udało, a hat-tricka zaliczył Mbappe. W rzutach karnych lepsi byli "Albicelestes", Szymon Marciniak został wychwalany za podejmowane decyzję podczas tak ważnego widowiska. Po zakończonym finale zwycięzca mógł być tylko jeden, a został nim Messi, natomiast inny z piłkarzy PSG pomimo świetnych zawodów musiał przełknąć gorycz porażki. Obok napastnika nie mógł przejść obojętnie polski arbiter, który stanął chwile z 23-latkiem i go pocieszał po przegranym spotkaniu.

Kapitalna scena po meczu. Szymon Marciniak i Kylian Mbappe via TVP #ARGFRA @sportpl pic.twitter.com/PrtIquL1iF— Rafał Madajczak (@OjciecRedaktor) December 18, 2022

