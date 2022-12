Szpital wydał komunikat ws. Pele. Najnowsze informacje o stanie zdrowia brazylijskiej legendy

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Choroba Pelego ma spory wpływ na mistrzostwa świata w Katarze. Fani piłki nożnej z całego świata śledzą losy jednego z najwybitniejszych zawodników. Reprezentacja Brazylii gra także dla niego, a po zwycięstwie w 1/8 finału z Koreą Południową (4:1) okazała wsparcie dla narodowego bohatera. Kibice z Kraju Kawy już wcześniej prezentowali transparenty na cześć 82-latka na trybunach w Katarze, czemu nie można się dziwić. Pierwotne doniesienia portalu "Folha de Sao Paulo" były naprawdę niepokojące. Chemioterapia miała przestać działać, a Pele miał trafić pod opiekę paliatywną. Tym informacjom zaprzeczyli członkowie rodziny Brazylijczyka, a teraz komunikat wydał szpital, w którym przebywa.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Pele. Szpital zabrał głos

"Pacjent nadal wykazuje postępującą poprawę stanu ogólnego, w szczególności po infekcji dróg oddechowych" - przekazał we wtorek szpital im. Alberta Einsteina w Sao Paulo. Do tego "wykazuje stabilne oznaki życiowe" i jest leczony w "normalnej sali", bez konieczności umieszczania go na oddziale intensywnej terapii. Wygląda na to, że stan zdrowia Pelego ulega poprawie z dnia na dzień, a doniesienia brazylijskich dziennikarzy były nieco na wyrost. Mocno zaburzyły one codzienność rodziny legendy Santosu. W jednej z ostatnich rozmów jego najbliżsi przyznali, że są już zmęczeni ciągłymi kondolencjami.

Pele to trzykrotny mistrz świata z 1958, 1962 i 1970 roku. Czterokrotnie wystąpił na mundialu i przeszedł do historii jako jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Stawiano go w jednym rzędzie z Diego Maradoną, a w ostatnich latach dołączono do tego grona Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo. Kontrowersje wzbudzają jego osiągnięcia strzeleckie, ale według niektórych statystyk w trakcie kariery strzelił ponad 1000 goli. W poniedziałek oglądał na żywo zwycięstwo Brazylii z Koreą, podobnie jak piękne fanki "Canarinhos":

