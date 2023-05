Tego o Ivanie Knoll nie wiedział nikt. Taką pracę wykonywała przed laty, do wszystkiego się przyznała

Ivana Knoll nie daje o sobie zapomnieć! Miss mundialu odsłoniła piersi i pośladki, co za zjawisko! Od tego zdjęcia można zapłonąć

Co za zdjęcie!

Zegarek, który kupił sobie Cristiano Ronaldo to totalna przesada?! Nosi na ręku wartość kilku mieszkań w Warszawie

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać. Przepiekna modelka, która do tej pory znana była z pokazywania swoich wdzięków za pośrednictwem mediów społecznościowych, postanowiła przyznać się do faktu, o którym nikt nie wiedział. Wiemy już, czym zajmowała się piękność, nim stała się gwiazdą mistrzostw świata w Katarze. To zdjęcie wszystko potwierdza.

Ivana Knoll pochwaliła się nieznanym faktem ze swojego życia. Tym gwiazda zajmowała się w przeszłości

Ivana Knoll znana opinii publicznej stała się w dużej mierze dzięki udziałowi w mistrzostwach świata w Katarze, gdzie pokazywała swoją wspaniałą urodę. Mało kto wie jednak, że przed laty Knoll mogła zrobić karierę w zupełnie innej branży niż modeling. W najnowszej publikacji Knoll na mediach społecznościowych wynika jasno, że w przeszłości była ona DJ-ką. Jak sama przyznała, po raz ostatni robiła to sześć lat temu, jednak ostatnimi czasy mogła wrócić do swojej dawnej pasji. Trzeba przyznać, że tego o przeszłości Knoll nie wiedział praktycznie nikt, a ona sama dopiero teraz pochwaliła się tym faktem publicznie.

- Z powrotem w grze! Po sześciu latach powróciłam do bycia DJ-ką - napisała Knoll pokazując swoje ujęcia znad konsolety.

i Autor: instagram.com/knolldoll