Wielkie burdy po awansie Maroka! Zatrzymali ponad 50 osób, gigantyczny sukces świętowali zamieszkami!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Reprezentacja Maroka dokonała niemożliwego. Drużyna z Afryki awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. Na mundialu w Katarze wyeliminowali tym razem kadrę Hiszpanii. Po bezbramkowym, tragicznym do oglądania dla kibiców meczu, wygrali w rzutach karnych. „La Furia Roja” nie trafiła ani razu do bramki w serii jedenastek. Na ulicach miast w Holandii i Belgii rozpętało się piekło.

Tak wielkiego rozczarowania Cristiano Ronaldo się nie spodziewał. Jego słowa wyglądają komicznie

Maroko – Hiszpania. Ponad 50 osób zatrzymanych. Wielkie zamieszki

35 osób zatrzymała policja podczas zamieszek, jakie wybuchły w Rotterdamie po awansie Maroka do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata w Katarze - poinformowała we wtorek późnym wieczorem holenderska policja. W centrum Rotterdamu grupy kibiców, głównie arabskiego pochodzenia, odpalały petardy w kierunku oddziałów policji i przypadkowych przechodniów. Jeden z policjantów doznał uszkodzenia słuchu.

Niespokojnie było także w Amsterdamie. Interweniowała policja, która aresztowała dziesięć osób i nie wykluczyła kolejnych zatrzymań. Dziesięć osób aresztowano także w czasie zamieszek w Hadze.

Do starć policji z marokańskimi kibicami doszło we wtorek w stolicy Belgii, Brukseli. Policja użyła tam gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Czesław Michniewicz przerwał milczenie. Zabrał głos w sprawie premii, przyznał to wprost

MŚ Katar 2022: Z kim teraz zagra Maroko? Rywal w ćwierćfinale

Reprezentacja Maroko pokonała Hiszpanię i jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata. Z kim zagra w kolejnym meczu? Sensacyjnie grające Maroko zmierzy się w ćwierćfinale z Portugalią, która wyeliminowała „Helwetów”.