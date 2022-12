Tak wielkiego rozczarowania Cristiano Ronaldo się nie spodziewał. Jego słowa wyglądają komicznie

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Choć w trakcie całego mundialowego okresu Cristiano Ronaldo w swoich mediach społecznościowych stara się za wszelką cenę udowodnić, że końcowy sukces drużyny Portugalii jest dla niego najważniejszy, to wielu fanów patrzy na jego kolejne wpisy z przymrużeniem oka. Boiskowe zachowanie CR7 w dotychczasowych spotkaniach w Katarze nie zawsze potwierdzały takie wynurzenia. Portugalski gwiazdor często machał rękami, a po tym jak został zmieniony w starciu z Koreą Południową przyłożył palec do ust. Choć próbował się usprawiedliwiać, to selekcjoner Fernando Santos od razu skomentował, że mu się to nie spodobało. Być może z tego powodu mecz 1/8 finału Ronaldo rozpoczął na ławce rezerwowych.

Ronaldo grzał ławę, a wcześniej pisał na Instagramie

Przed większością meczów drużyny narodowej Cristiano Ronaldo stara się zagrzać do boju rodaków. Tak też było w tym przypadku. Choć w zestawieniu z późniejszymi wydarzeniami wszystko wyszło dość zabawnie. Ronaldo brzmiał jakby miał grać pierwsze skrzypce, a ostatecznie mógł tylko oglądać występ kolegów zza bocznej linii. "Dziś dla Portugalii i Portugalczyków! Dla nas! Dziś jest spełnienie marzeń, które nosimy w sobie" - napisał na portalu społecznościowym jeszcze kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Portugalia rozbiła Szwajcarię. Marginalna rola Ronaldo

Wielu ekspertów spodziewało się zaciętego meczu. Tymczasem Portugalczycy od początku zdominowali wydarzenia w swoim spotkaniu 1/8 finału mundialu. Ostatecznie zespół z Półwyspu Iberyjskiego wygrał nadspodziewanie wysoko, bo aż 6:1! Ronaldo na placu gry pojawił się dopiero w 74. minucie, gdy było już 5:1. Nie wiadomo czy CR7 rozpocznie ćwierćfinałowe spotkanie od pierwszej minuty, skoro jego rodacy radzili sobie bez niego tak dobrze. W boju o wejście do najlepszej czwórki turnieju naprzeciw Portugalczyków wybiegną Marokańczycy. Spotkanie to odbędzie się w sobotę 10 grudnia.