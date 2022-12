Wstrząsające wieści o Cristiano Ronaldo po wygraniu mundialu przez Messiego! Nie wygląda to dobrze, niepokojące doniesienia

Leo Messi już podjął decyzję w sprawie swej przyszłości? On to zrobi! – twierdzą hiszpańskie media

Cristiano Ronaldo jest idealnym przykładem na to, że zmiana pokoleniowa i temat przemijania potrafi przytłoczyć wiele osób. Portugalczykowi, który w lutym skończy 38 lat trudno pogodzić się z myślą, że ktoś może być lepszy od niego i ostatecznie zająć jego miejsce, przez co m.in. Manchester United rozwiązał z nim kontrakt tuż przed mundialem. Dodatkowo w mediach zaczęły pojawiać się niepokojące informacje o rzekomej depresji Cristiano Ronaldo, której na pewno nie pomógł sukces Leo Messiego w Katarze. To sprawiło, że w mediach społecznościowych można natknąć się na jeszcze bardziej wstrząsające doniesienia o Portugalczyku.

Po tym, jak Portugalia niespodziewanie odpadła z mistrzostw świata ulegać w ćwierćfinale Maroko 0:1, Ronaldo był widziany m.in. na boisku treningowym Realu Madryt, które klub użyczył mu na jakiś czas. Okazuje się jednak, że po wygraniu przez Argentynę mistrzostwa świata, a co za tym idzie sukcesie Leo Messiego, "CR7" miał zabunkrować się we własnym domu.

Na Twitterze można natknąć się na niepokojące wpisy, według których Ronaldo już od trzech dni, czyli od dnia, kiedy został rozegrany finał mundialu, nie wychodzi z własnego domu. Ostatnią relacją Portugalczyka na Instagram Stories było jego zdjęcie zrobione na siłowni. Informacje te nie zostały na razie potwierdzone, jednak biorąc pod uwagę serię niepowodzeń, która ma ostatnio miejsce w życiu i karierze Ronaldo, fani mają o co się martwić.

