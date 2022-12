Zjawiskowa miss mundialu poważnie oskarżona! Ivana Knoll nie mogła się tego spodziewać, zatrważający atak

Piłka nożna od wielu lat budzi olbrzymie emocje, które sięgają zenitu podczas mundialu. Raz na cztery lata świat poznaje kraj rządzący w futbolu, czym cieszy się cały naród zwycięzcy. Te emocje wykraczają jednak poza boisko, czego najlepszym przykładem jest Ivana Knoll. Chorwacka piękność początkowo czerpała garściami ze wzrostu popularności, ale cała sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Podczas półfinałowego meczu Argentyna - Chorwacja służby musiały chronić modelkę przed fanami liczącymi na pamiątkowe zdjęcie, a cios w jej kierunku nadszedł też z Bałkanów. Działalność seksownej brunetki stała się źródłem napięcia w... Serbii.

Zatrważający atak na miss mundialu! Ivana Knoll jest chorwackim szpiegiem?

Sytuacja polityczna na Bałkanach od wielu lat jest napięta, a Chorwacja i Serbia są głównymi stronami konfliktu. Raz po raz oskarżają się wzajemnie o działania przeciwko sobie. Najnowsze zarzuty padły ze względu na Knoll, która podbiła serca kibiców z całego świata! Profesor Ilija Kajtez, serbski emerytowany oficer, socjolog i filozof, oskarżył Chorwatkę o szpiegostwo! - Zawsze ma na sobie tę szachownicę, dużo osób ją obserwuje i obcokrajowcy wpadają w jakiś półpolityczny projekt - stwierdził w programie "Bez kompromisa" telewizji "StudioB", cytowany przez Sport.pl.

- W życiu i polityce nie ma przypadków. Niektórzy pomyślą, że to jej osobisty projekt, ale później okaże się, że to dobrze zaplanowana akcja i stoją za nią poważne służby wywiadowcze. Przede wszystkim wywiady zachodnie, których podwykonawcą jest wywiad chorwacki - dodał Serb. Jego zdaniem jest to świetnie przemyślana akcja, ponieważ większość ludzi przyciąga "nagość granicząca z pornografią". Ma być to przynęta na męską część populacji, by wywołać korzyść dla Chorwacji. - Jest to subtelnie dozowany marketing na korzyść Chorwacji i zachodniej demokracji. Na koniec okaże się, że to wszystko przeciwko Serbom - wypalił były oficer. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Ivany Knoll:

Sonda Jak oceniasz organizację MŚ w Katarze? Dobrze Średnio Fatalnie