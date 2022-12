Znamy ostateczne miejsce Polski na mundialu w Katarze! Tylko jedna drużyna gorsza

Wynik reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze wciąż jest przedmiotem dyskusji. Polacy co prawda wyszli z grupy po 36 latach przerwy, jednak odbyło się to w dramatycznych okolicznościach – Polacy mieli tylko jedną bramkę strzeloną więcej od Meksyku i dzięki temu awansowali do dalszej fazy. W niej zaprezentowali się już lepiej na boisku, ale nie byli w stanie zatrzymać Francji, która później dotarła aż do finału. Tam „Trójkolorowi” ulegli w rzutach karnych Argentynie, czyli drużynie, z którą Biało-Czerwoni walczyli w grupie (i też przegrali). Ostatecznie Polacy dzięki awansowi zajęli miejsce oczywiście w górnej części „tabeli” mistrzostw świata, choć z drużyn, które odpadły w 1/8 finału, byli niemal najgorsi.

Reprezentacja Polski zajęła 15. miejsce na mistrzostwach świata

Nie ma chyba żadnych wątpliwości, jak wygląda pierwsza czwórka mundialu. Pierwsze miejsce dla Argentyny, a za jej plecami Francja, Chorwacja oraz Maroko. Dalej jednak układ może nie być tak oczywisty dla fanów piłki nożnej. Kolejne cztery miejsca przypadły drużynom, które przegrały w ćwierćfinałach i były to odpowiednio Holandia, Anglia, Brazylia i Portugalia.

Następne miejsca zajęły drużyny, które odpadły w 1/8 finału, czyli w tym także Polska. Okazuje się jednak, że z drużyn, które odpadły na tym etapie, nasza kadra była lepsza tylko od Korei Południowej i ostatecznie zajęła 15. miejsce na całym turnieju, a lepsze od niej okazały się m.in. Japonia, Australia czy USA. Oczywiście, Biało-Czerwowni są lepsi od każdej drużyny, która nie wyszła z grupy, a tam znalazły się takie reprezentacje jak Niemcy, Urugwaj, Belgia czy Dania.

Klasyfikacja mistrzostw świata Katar 2022:

1. Argentyna, 7 meczów, 14 punktów

2. Francja, 7 meczów, 16 pkt.

3. Chorwacja, 7 meczów, 10 pkt.

4. Maroko, 7 meczów, 11 pkt.

Wyeliminowani w ćwierćfinale:

5. Holandia, 6 meczów, 11 pkt.

6. Anglia, 6 meczów, 10 pkt.

7. Brazylia, 6 meczów, 10 pkt

8. Portugalia, 6 meczów, 10 pkt.

Wyeliminowani w 1/8 finału:

9. Japonia, 4 mecze, 7 pkt.

10. Senegal, 4 mecze, 6 pkt.

11. Australia, 4 mecze, 6 pkt.

12. Szwajcaria, 4 mecze, 6 pkt.

13. Hiszpania, 4 mecze, 5 pkt.

14. USA, 4 mecze, 5 pkt.

15. Polska, 4 mecze, 4 pkt.

16. Korea Południowa, 4 mecze 4 pkt.

Wyeliminowani w fazie grupowej:

17. Niemcy, 3 mecze, 4 pkt.

18. Ekwador, 3 mecze, 4 pkt.

19. Kamerun, 3 mecze, 4 pkt.

20. Urugwaj, 3 mecze, 4 pkt.

21. Tunezja, 3 mecze, 4 pkt.

22. Meksyk, 3 mecze, 4 pkt.

23. Belgia, 3 mecze, 4 pkt.

24. Ghana, 3 mecze, 4 pkt.

25. Arabia Saudyjska, 3 mecze, 3 pkt.

26. Iran, 3 mecze, 3 pkt.

27. Kostaryka, 3 mecze, 3 pkt.

28. Dania, 3 mecze, 1 pkt.

29. Serbia, 3 mecze, 1 pkt.

30. Walia, 3 mecze, 1 pkt.

31. Kanada, 3 mecze, 0 pkt.

32. Katar, 3 mecze, 0 pkt.