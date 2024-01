Cristiano Ronaldo pochwalił się zdjęciem z bestią, której świat jeszcze nie widział. Ta fura kosztuje kosmiczne pieniądze

Każdy Cash wart tego gola! Co za trafienie gwiazdy reprezentacji Polski [WIDEO]

Jakub Kiwior przechodzi piekło po meczu z Liverpoolem! Po tym, co zgotowali mu kibice aż płakać się chce

Najpiękniejsza piłkarka świata rozgrzewa do czerwoności. Ten strój nie pozostawia wiele do wyobraźni. Zrobiło się pikantnie

Cristiano Ronaldo dzięki swojej wspaniałej karierze może pławić się w luksusach i ustawić kilka kolejnych pokoleń. Pieniądze, jakimi obraca portugalski zawodnik mało komu mieszczą się w wyobrażeniach. A jest niemal pewne, że jeszcze długo po zakończeniu kariery Ronaldo będzie miał świetne oferty reklamowe i wciąż będzie mógł zarabiać bajońskie pieniądze. Dlatego wydanie kilkuset tysięcy dolarów na nowe auto nie stanowi dla niego żadnego problemu. W jego garażu pojawiło się kolejne cacko, a przynajmniej tak można sądzić po zdjęciu.

Ciarki przeszły nas po tym, co powiedziano o Piotrze Zielińskim. Finał może być katastrofalny, fatalny scenariusz

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Ronaldo pokazał szalenie drogie auto

O autach Ronaldo media rozpisywały się już niejednokrotnie i piłkarzy występujący na co dzień w Arabii Saudyjskiej posiadał egzemplarze, które produkowane były nawet w kilkunastu sztukach. Tym razem Ronaldo zdecydował się na wybór samochodu, którego świat jeszcze nie widział. Ferrari postanowiło niedawno wyprodukować pierwsze czterodrzwiowe i czteromiejscowe auto w historii tej marki. Mowa o Ferrari Purosangue.

Pod maską bestii z Włoch jest silnik V12 o pojemności 6,5 litra. Jednostka rozwija 725 KM. Maksymalna prędkość to 310 km/h, a do setki auto rozpędza się w zaledwie 3,3 sekundy. Pierwsze egzemplarze pojawiły się w czwartym kwartale 2023 roku. Średnia cena Ferrari Purosangue wynosi 500 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki daje to ponad 2 mln.