Cristiano Ronaldo powiedział o tym wprost! Portugalczyk składa pierwsze prośby w nowym klubie

Był to niespodziewany krok ze strony Cristiano Ronaldo, utytułowany Portugalczyk jeszcze nie tak dawno wrócił na Old Trafford i miał pomóc "Czerwonym Diabłom" do powrotu na szczyt sprzed kilkunastu lat. Tak się jednak nie stało, a 37-latek odszedł z angielskiej drużyny z przytupem. "CR7" po rozmowie z Piersem Morganem wyjawił co mu nie odpowiada w Manchesterze United, a ponadto nie jest przekonany co do nowego trenera - Erika ten Haga. Władze utytułowanego klubu musieli przerwać tę sytuację, dlatego jeszcze podczas mistrzostw świata w Katarze kontrakt z Ronaldo został rozwiązany za porozumieniem stron. Było wiele pogłosek, co do kolejnej przygody 37-latka, doszło do opuszczenia przez Portugalczyka najmocniejszych lig w Europie.

Cristiano Ronaldo już składa prośby w nowym klubie! Portugalczyk chce, aby dołączył do niego Pepe

Cristiano Ronaldo nie był długo bezrobotny, po niedługim czasie znalazł klub, który zaoferował Portugalczykowi ogromne pieniądze. 37-latek podpisał kontrakt, który obowiązuje do 2025 roku, tym samym będzie zarabiał rocznie aż 200 mln euro. "CR7" nie musiał długo czekać, aby stać się największą gwiazdą całego zespołu, pomimo że nie zagrał jeszcze nie zadebiutował w barwach nowej drużyny. Były piłkarz Manchesteru United może pozwolić wystosować pewne prośby do władz klubu. Zdaniem "Marca" Ronaldo miał poprosić o kolegę z reprezentacji, mowa tutaj o Pepe. Działacze Al-Nassr mieli już mieć na uwadze ewentualny transfer doświadczonego obrońcy.

