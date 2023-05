Czerwone Diabły przypieczętują awans do Ligi Mistrzów? Chelsea będzie chciała pokrzyżować im szyki

Kursy TOTALbet: Manchester United - Chelsea

Choć Manchesterowi United w tym sezonie po raz kolejny nie udało się wrócić na tron, kibice tego klubu mogą być chyba względnie zadowoleni z postawy swoich ulubieńców. Czerwone Diabły zrobiły pod wodzą Erika ten Haga spory postęp, a najlepszym potwierdzeniem tych słów jest bez wątpienia sytuacja w tabeli. Zespół z Old Trafford ma obecnie w dorobku 69 punktów, a ewentualne zwycięstwo nad Chelsea sprawi, że na kolejkę przed zakończeniem zmagań podopieczni holenderskiego szkoleniowca zakotwiczą na najniższym stopniu podium. Taka sytuacja będzie miała dla nich jeszcze jeden, niezwykle pozytywny aspekt – będzie bowiem oznaczała pewne miejsce w TOP 4, a zatem zagwarantuje występy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Trzeba przyznać, że po fatalnym początku rozgrywek taki wynik jest ogromnym sukcesem. Należy przy tym podkreślić, że klub z czerwonej części Manchesteru wciąż znajduje się w budowie, a jego fani mogą oczekiwać, że kolejna kampania pod wodzą ten Haga będzie jeszcze bardziej owocna. Zanim jednak do tego dojdzie, United muszą jednak przypieczętować miejsce w najlepszej czwórce, najlepiej już w czwartkowym meczu przeciwko Chelsea. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą bardzo prawdopodobne, w opinii bukmachera to gospodarze będą zdecydowanym faworytem rozgrywanego na Old Trafford pojedynku.

Manchester United - Chelsea

Nie może być jednak inaczej, skoro Chelsea w obecnym sezonie spisuje się po prostu fatalnie. Dość powiedzieć, że The Blues jeszcze kilka tygodni temu byli realnie zagrożeni spadkiem z ligi! Ostatecznie tak katastroficzne wizje udało się oddalić, ale nie zmienia to faktu, że drużyna z Londynu jest największym rozczarowaniem obecnego sezonu w Premier League. Nie pomogły setki milionów euro wydane na transfery, sytuacji nie potrafili poprawić kolejni szkoleniowcy – Thomas Tuchel, Graham Potter, a obecnie Frank Lampard. Pod wodzą tego ostatniego drużyna ze Stamford Bridge rozegrała jak do tej pory dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach – jedno z nich wygrała, jedno zremisowała, w pozostałych siedmiu schodziła natomiast z murawy pokonana. Ta statystyka chyba najdobitniej pokazuje, w jak głębokim kryzysie jest obecnie Chelsea. Nie ma przy tym wątpliwości, że latem w klubie dojdzie do małej rewolucji. Latem stery w klubie obejmie doskonale znany w Premier League Maurcio Pochettino, roszady z pewnością nie ominą także zawodników – kilku odejdzie, kilku innych przyjdzie. Zanim jednak to nastąpi, The Blues muszą dokończyć obecne rozgrywki. Terminarz jednak ich nie rozpieszcza – w niedzielę podejmą trzecie w tabeli Newcastle, cztery dni wcześniej na Old Trafford zmierzą się natomiast z Manchesterem United. Wg TOTALbet ich szanse na wygranie tego spotkania są nieduże. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci 5.30 zł, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei 1.62 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Man Utd – 1.62 remis – 4.45 Chelsea – 5.30

Podwójna szansa:

1X – 1.18 12 – 1.22 X2 – 2.19

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.11 nie – 6.00

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.45 nie – 2.63

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 12.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.70 powyżej 1.5 – 1.18

poniżej 2.5 – 2.33 powyżej 2.5 – 1.58

poniżej 3.5 – 1.54 powyżej 3.5 – 2.43

poniżej 4.5 – 1.22 powyżej 4.5 – 4.20

poniżej 5.5 – 1.08 powyżej 5.5 – 7.60

