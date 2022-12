Dzień, jakiego piłka nożna nie widziała. Historia Boxing Day 1963

Prawdziwa bomba podczas mundialu w Katarze! To koniec Cristiano Ronaldo w Manchesterze United! Klub wydał krótki komunikat

TOP 5 – Anglicy stanowią chlubny wyjątek

Tradycja rozgrywania spotkań w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – w Anglii określanych mianem „Boxing Day” - na Wyspach Brytyjskich ma niezwykle długą tradycję. Jest to zresztą jedyna z lig TOP 5, która rozgrywa swoje mecze w czasie świąt. Hiszpańska LaLiga oraz francuska Ligue 1 powróci do gry dopiero pod sam koniec 2022 roku, włoska Serie A kolejny tydzień później. Najpóźniej na murawę wybiegną zawodnicy występujący w niemieckiej Bundeslidze. Tam wznowienie rozgrywek zaplanowano dopiero na 20 stycznia 2023 roku. W przypadku Premier League kalendarz świąteczno-noworoczny od wielu lat był wyjątkowo napięty i nie inaczej będzie w tym roku.

Wielki piłkarski talent zmaga się z problemami! Szokujące doniesienia, konieczna była szybka reakcja

Legendarna kolejka

Choć mecze rozgrywane w ostatnich latach podczas Boxing Day często dostarczały sporo emocji, w żadnym wypadku nie mogą równać się z kolejką rozegraną 59 lat temu. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia piłkarze na dziesięciu angielskich boiskach strzelili łącznie aż 66 bramek! Była to jedna z najbardziej ekscytujących serii gier w historii. Średnia wynosząca 6,6 bramki/mecz sprawiała, że byliśmy świadkami kilku niesamowitych wyników. Taki padł choćby w starciu Fulham z Ipswich Town, gdzie gospodarze roznieśli przeciwnika aż 10:1! Co ciekawe, na koniec sezonu obie drużyny były w tabeli sąsiadami – Fulham zajęło 16. lokatę, Ipswich znalazło się o jedno miejsce niżej. Sromotnej porażki doznał też Manchester United, który uległ na wyjeździe Burnley aż 1:6. Mistrzem kraju ostatecznie została drużyna Liverpoolu, która także urządziła sobie ostre strzelanie. „The Reds” rozgromili przed własną publicznością Stoke City 6:1. Tak naprawdę jedynym meczem, który zakończył się normalnym wynikiem, było starcie Leicester City z Evertonem, zakończone rezultatem 2:0. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że już dziś piłkarze na angielskich boiskach staną na wysokości zadania i nawiążą do historii poprzedników, która napisana została niespełna 60 lat temu.

1 Week today until Twitter gets spammed with the boxing day results from 1963. pic.twitter.com/8yy4YbfcOL— Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) December 19, 2022