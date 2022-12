Wielki piłkarski talent zmaga się z problemami! Szokujące doniesienia, konieczna była szybka reakcja

Manchester United ostatni raz o punkty w lidze angielskiej rozgrywał spotkanie 13 listopada z Fulham, wówczas górą byli podopieczni Erika Ten Haga. "Czerwone Diabły" próbują od odejścia Sir Alexa Fergusona wrócić na właściwe tory i ponownie rozpocząć walkę o najwyższe cele. Na ten moment klub z Old Trafford zajmuje 5. miejsce w tabeli, tracąc 11 punktów do lidera - Arsenalu. Manchester United w przerwie spowodowaną mistrzostwami świata w Katarze rozegrał dwa mecze sparingowe z: Cadiz oraz Realem Betis, które przegrali wypuszczając na murawę mocno rezerwowy skład. Zaraz po mundialu zespół prowadzony przez ten Haga będzie podejmował Burnley w EFL Cup, 6 dni później w ramach rozgrywek Premier League zmierzą sie z Nottingham Forest.

Jadon Sancho zmaga się z problemami. Erik ten Hag szybko reaguje

Jadon Sancho to utalentowany piłkarz, który od 2017 do 2021 roku bronił barw Borussi Dortmund w 104 meczach, gdzie 38 razy wpisywał się na listę strzelców. Został od razu zauważony przez wielkie kluby, ostatecznie trafiając do Manchesteru United. Anglik w klubie z Old Trafford zalicza gorszy czas, nie zawsze zostaje wystawiony w pierwszym składzie przez swoją dyspozycję. Erik ten Hag cytowany przez "BBC" wypowiedział się na temat sytuacji 22-latka.

- Odbyłem z nim kilka rozmów. Na początku sezonu rozgrywał dobre mecze, ale potem zaliczył spadek. Z upływem czasu przestał strzelać gole i asystować. Jego kłopoty mają podłoże zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Badamy sytuację i próbujemy odzyskać Jadona. Przygotowaliśmy dla zawodnika program, który ma mu pomóc w jak najszybszym powrocie, jednak nie potrafię teraz powiedzieć, kiedy to nastąpi - przekazał menadżer "Czerwonych Diabłów".

Sancho we wszystkich rozgrywkach w barwach Manchesteru United rozegrał 52 mecze, gdzie 8 razy wpisywał się na listę strzelców.

