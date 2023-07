Hitowy transfer stał się faktem! Gigantyczne wydane na gwiazdę reprezentacji. Kwota zwala z nóg

Tonali swoimi przenosinami bije dwa rekordy i wyrównuje trzeci. Po pierwsze jest najdroższy Włoch w historii piłki nożnej detronizując na pozycji lidera Jorginho, który przeniósł się z Napoli do Chelsea za 57 milionów. Po drugie jest to najdroższa sprzedaż w historii Milanu. Do tej pory był to Kaka, który zmienił przeprowadził się do Realu Madryt za 67 milionów. Po trzecie Włoch w tym momencie stał się najdroższą transakcją w historii Newcastle, wyrównując 70 milionów zapłaconych za Alexandra Isaka.

Wielki transfer w lidze angielskiej. Gwiazda kadry kupiona za wielkie miliony

W zeszłym sezonie Tonali rozegrał w barwach Milanu łącznie 48 meczów i prawie 4000 minut. Przełożyło się to na dwie strzelone bramki oraz 10 zanotowanych asyst. Razem z mediolańską drużyną zajął czwarte miejsce w tabeli Serie A oraz doszedł do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie musiał uznać wyższość Interu.

Newcastle United natomiast poszukuje wzmocnień przed rozgrywkami Ligi Mistrzów. W zeszłym sezonie, podobnie jak Milanowi, udało im się zająć czwarte miejsce w tabeli Premier League, gwarantujące występy w Lidze Mistrzów. W przyszłej edycji najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie, Newcastle liczy na osiągnięcie jak najlepszego wyniku, w czym Tonali może zdecydowanie pomóc.