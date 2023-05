Ile naprawdę kosztuje Erling Haaland? Ujawniono klauzule w kontrakcie gwiazdy Manchesteru City, kwota zwala z nóg

Angielski portal „The Athletic” ujawniał, że kontrakt zawiera kilka klauzuli. Gdyby znalazł się chętny na kupno Norwega w 2024 roku, musiałby zapłacić 200 mln euro! Jeden sezon później będzie kosztował 175 mln euro. Te ceny obowiązują wyłącznie dla klubów spoza Premier League, a klauzule mają zawierać dodatkowe warunki. „The Citizens” już teraz przymierzają się do zaoferowania Norwegowi nowego kontraktu, choć obecna umowa łączy go z klubem do 2027 rok. Być może w obawie przed tym, że znajdą się chętni na znakomitego napastnika. Chodzi głównie o Real Madryt, który od długiego czasu monitoruje karierę piłkarza, a przed jego opuszczeniem Borussii Dortmund mówiło się, że może trafić do Madrytu. Ostatecznie został sprzedany do MC za ok. 60 mln euro.

Niewykluczone, że mimo zawrotnych kwot odstępnego, Real podejmie próbę pozyskania zawodnika. - Pierwszą reakcją Realu na wieść o tych zapisach w kontrakcie było niedowierzanie, ale klub nadal obserwuje Haalanda[...] Chce podpisywać kontrakty z najlepszymi zawodnikami, choć zdaje sobie sprawę, że pod względem możliwości finansowych został wyprzedzony przez kluby Premier League i PSG – pisze "The Athletic". Haaland w przeszłości kilka razy sygnalizował, że chętnie zagrałby w barwach „Królewskich". W obecnym sezonie bije rekordy w Premier League. Niedawno zdobywając 35. gola w lidze, pobił rekord liczby bramek w sezonie. W ostatniej kolejce dorzucił jeszcze jednego w meczu z Evertonem. Wcześniej rekordem szczycili się Alan Shearer oraz Andrew Cole, którzy strzelili po 34 gole.

