Ivana Knoll pokazała olbrzymie piersi. Nawet Erling Haaland nie mógł powstrzymać uśmiechu, to zdjęcie rozpala

75-letni legendarny trener nadal pracuje. Doszło do porozumienia, zapadła decyzja

Dla Erlinga Haalanda sezon 2022/2023 był pierwszym w koszulce Manchesteru City. Norweg spisał się powyżej oczekiwań, bijąc co chwile nowe rekordy, jednym z nich jest na pewno wpisanie się do historii Premier League w debiutanckim sezonie. 22-latek został m.in. najskuteczniejszym zawodnikiem w historii po 5. kolejkach Premier League: 9 goli, zawodnikiem, który najszybciej strzelił 20 goli w lidze angielskiej, a przede wszystkim został pierwszym w historii piłkarzem Premier League, który zdobył powyżej 34 bramki w jednym sezonie. Haaland razem z drużyną Manchesteru City zdobył potrójną koronę, czyli zwycięstwo lidze i pucharze Anglii, a przede wszystkim zdobywając pierwszy raz w historii klubu trofeum Ligi Mistrzów.

Ivana Knoll znowu zaskakuje! Tym razem zrobiła to z Erlingiem Haalandem, fani komentują zdjęcie

Ivana Knoll to chorwacka modelka, która od lat buduje swoją rozpoznawalność, a największą przyniosły ją mistrzostwa świata w Katarze, że na trybunach pozowała w coraz to odważniejszych strojach. Wielu kibiców nie mogło od niej oderwać wzroku. Chorwatka miała też dużo szczęścia, ponieważ jako fanka swojej narodowej drużyny mogła śledzić turniej do samego końca, ponieważ ekipa z Luką Modriciem na czele sięgnęła po brązowy medal na tej imprezie.

Knoll będąc na wakacjach na Ibizie spotkała Haalanda, który z uśmiechem na ustach zapozował do zdjęcia z modelką. Warto dodać, że jak zwykle Chorwatka była w skąpym ubraniu, które podkreślały jej wdzięki.