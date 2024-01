Jakub Moder dostanie kolejne minuty w Anglii i pogoni Wilki? Pomocnik Brighton na celowniku giganta

Najpiękniejsza piłkarka świata rozgrzewa do czerwoności. Ten strój nie pozostawia wiele do wyobraźni. Zrobiło się pikantnie

Pięć występów w Premier League

Moder stracił blisko dwa lata z powodu kontuzji kolana. Wrócił pod koniec ubiegłego roku i od tego momentu menedżer Brighton wprowadza go do zespołu. W ligowym meczu z Wolverhampton znalazł się wśród rezerwowych. Czy pojawi się na boisku i pogoni "Wilki"? Na razie jego dorobek w tym sezonie to pięć gier w lidze angielskiej oraz dwa występy w Pucharze Ligi.

Liczą na niego w kadrze

Piłkarz jest nadzieją reprezentacji Polski, w której po raz ostatni zagrał w wygranym 2:0 meczu barażowym ze Szwecją, który zapewnił awans na mundial w Katarze. - Liczymy już nie na czas, a liczymy bardziej na minuty Jakuba Modera, bo te minuty przybliżają go do świetnej dyspozycji - powiedział ostatnio Sebastian Mila, trener kadry w rozmowie z portalem meczyki.pl. - To jest nietuzinkowy piłkarz, który w ustawieniu potrafi zmodyfikować wiele rozwiązań, w defensywie i ofensywie. Jego charakterystyka powoduje, że możesz do niego dobierać różnego typu piłkarzy i różne ustawienia. To jest niesamowity plus w jego kontekście - zaznaczył.

Sięgnie po niego mistrz Turcji?

Kadrowicz wzbudza zainteresowanie na transferowym rynku. Jak podał portal transfermarkt.pl powołując się na tureckie źródła Moderem interesuje się Galatasaray Stambuł. To najbardziej utytułowany zespół nad Bosforem. W tym sezonie drużyna zajmuje drugie miejsce i celuje w obronę mistrzostwa.

