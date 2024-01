Każdy Cash wart tego gola! Co za trafienie gwiazdy reprezentacji Polski [WIDEO]

Polski obrońca błyszczy na zapleczu Premier League. Siódmy gol w sezonie, co na to Michał Probierz?

Problemy w Pucharze Anglii

W lidze angielskiej Aston Villa zajmuje drugie miejsce za plecami Liverpoolu. Do lidera traci trzy punkty. Ponadto awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. To może być niezły sezon w wykonaniu ekipy z Birmingham. W III rundzie Aston Villa rywalizowała na wyjeździe z Middlesbrough. Jednak to nie był spacerek, bo ekipa z Championship postawiła się i była o krok od sprawienia niespodzianki.

Huknął zza pola karnego

Z opresji Aston Villę uratował Matty Cash, który w końcówce zawodów przesądził o wyeliminowaniu gospodarzy. Po rzucie różnym dostał piłkę i zdecydował się na strzał zza pola karnego. Nasz kadrowicz huknął, piłka po drodze odbiła się od jednego z piłkarzy Middlesbrough. To sprawiło, że bramkarz nie zdołał wybić jej na rzut rożny. To czwarta bramka kadrowicza w tym sezonie. Dwa gole strzelił w Premier League, a po jednym w Pucharze Anglii i europejskich pucharach.

𝐆𝐎𝐋 𝐙 𝐃𝐘𝐒𝐓𝐀𝐍𝐒𝐔 🇵🇱 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐘'𝐄𝐆𝐎 𝐂𝐀𝐒𝐇𝐀!⚽🔥Sprytne rozegranie rzutu rożnego przez Aston Villę i reprezentant Polski zdobywa bramkę zza pola karnego na wagę awansu! 🚀🏆 #EFLpl pic.twitter.com/QGtO01fxxH— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 6, 2024

