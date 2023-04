i Autor: AP PHOTO/KIRSTY WIGGLESWORTH Ołeksand Zinczenko, Gabriel Martinelli

Kolega Kiwiora z Arsenalu we wzruszających słowach do Polaków. Nie mógł się powstrzymać, musiał to wyrazić

Jakub Kiwior zimą trafił do Arsenalu i próbuje odnaleźć swoje miejsce w drużynie Mikela Artety. Póki co nie miał wielu szans na grę w pierwszym zespole, jednak hiszpański szkoleniowiec podkreśla, że widzi w Polaku przyszłość obrony swojej drużyny. Jednym z podstawowych zawodników tej formacji w Arsenalu jest Ukrainiec, Ołeksandr Zinczenko, który wcześniej grał w Manchesterze City. Gdy Zinczenko udzielał wywiadu polskiej ekipie z Viaplay, zdecydował się na rozpoczęcie go od niezwykle ważnych dla niego słów.