Kto znajdzie się na podium, a kto spadnie z ligi? Przed nami ostatnia kolejka angielskiej Premier League!

Kursy TOTALbet: Premier League

Czwartkowe zwycięstwo nad Chelsea sprawiło, że na kolejkę przed zakończeniem zmagań zdecydowanie bliżej zajęcia miejsca na najniższym stopniu podium są piłkarze Manchesteru United. Czerwone Diabły mają obecnie w dorobku 72 punkty i o dwa wyprzedzają bezpośredniego konkurenta – Newcastle United. Co więcej, podopiecznych Erika ten Haga w najbliższą niedzielę czeka – przynajmniej w teorii – nieco łatwiejsze zadanie. Piłkarze z czerwonej części Manchesteru przed własną publicznością zmierzą się bowiem z dziesiątym w stawce Fulham, które tak naprawdę jest już „na wakacjach”. The Cottagers są bowiem pewni, że bez względu na wynik ostatniego meczu ich pozycja nie ulegnie już zmianie. W tym samym czasie Sroki udadzą się natomiast do Londynu, aby na Stamford Bridge stawić czoła Chelsea. Wszyscy doskonale wiemy, że The Blues przechodzą obecnie przez ogromny kryzys, potencjał piłkarski tego zespołu wciąż jest jednak ogromny i drużyna Eddiego Howe’a z pewnością nie będzie miała łatwej przeprawy. Co na temat obu tych meczów sądzą eksperci z TOTALbet? Zdaniem legalnego polskiego bukmachera faworyci powinni ostatecznie sięgnąć po zwycięstwa. O ile jednak Manchester United jest niemal pewniakiem do triumfu nad Fulham, o tyle Newcastle powinno przygotować się na potężną batalię. Na końcu trzeba jednak podkreślić, że oba kluby zrealizowały już podstawowy cel na ten sezon – w kolejnych rozgrywkach będą bowiem występować w Lidze Mistrzów.

i Autor: TOTALbet Premier League

Pasjonująco zapowiada się także walka o utrzymanie, po 37 kolejkach w walkę o ligowy byt wciąż zamieszane są bowiem trzy zespoły – Everton, Leicester City oraz Leeds United. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko jeden z nich pozostanie w Premier League, pozostałe dwa dołączą natomiast do Southampton w roli spadkowiczów. Przed niedzielną, ostatnią serią gier w najlepszej sytuacji są The Toffees, którzy mają w dorobku 33 punkty i o dwa wyprzedzają konkurencję. Co więcej, drużyna prowadzona od niedawna przez Seana Dyche’a przed własną publicznością zmierzy się z pewnym już utrzymania Bournemouth. Nic więc dziwnego, że w opinii TOTALbet to gospodarze mają większe szanse na wygraną (kurs na Everton wynosi 1.48, na Bournemouth – 6.80). Taki rozwój wypadków zamykałby pozostałym drużynom drogę do utrzymania. Ewentualny wynik nie po myśli piłkarzy z Goodison Park sprawiłby z kolei, że walka trwałaby do samego końca. Tym bardziej, że zarówno Pawie, jak i Lisy także mają rywali jak najbardziej w zasięgu. Leeds przed własną publicznością zagra z pogrążonym w kryzysie Tottenhamem, Leicester – także u siebie – zmierzy siły z pewnym utrzymania West Hamem, który dodatkowo skupia się już powoli na finale Ligi Konferencji. Tak jak zostało już jednak wspomniane powyżej – aby wygrane tych ekip miały jakiekolwiek znaczenie, Everton musiałby stracić punkty w swoim meczu. Czy tak faktycznie się zdarzy? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę!

i Autor: TOTALbet Premier League 2

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Southampton – 7.00 remis – 5.60 Liverpool – 1.41

Everton – 1.48 remis – 4.85 Bournemouth – 6.80

Brentford – 3.95 remis – 1.89 Man City – 1.89

Arsenal – 1.37 remis – 5.70 Wolves – 8.00

Man Utd – 1.54 remis – 4.85 Fulham – 5.60

Chelsea – 2.93 remis – 3.60 Newcastle – 2.42

Aston Villa – 2.06 remis – 3.95 Brighton – 3.42

Leeds – 2.81 remis – 3.90 Tottenham – 2.40

Leicester – 1.95 remis – 4.00 West Ham – 3.75

Crystal Palace – 1.70 remis – 4.20 Nottingham – 4.85

Podane kursy mogą ulec zmianie.

