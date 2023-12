Liga angielska podkręca tempo! Kto wyjdzie zwycięsko z „wyblakłego” szlagieru?

Kursy TOTALbet: Manchester United – Chelsea

Fani Czerwonych Diabłów po raz kolejny nie mają łatwo… Wydawało się, że po poprzednim sezonie – okraszonym awansem do Ligi Mistrzów, Czerwone Diabły będą chciały powrócić do ścisłej ligowej czołówki i być może nawet powalczyć o tytuł mistrzowski. Jak na razie rzeczywistość brutalnie weryfikuje jednak te wyobrażenia – podopieczni Erika ten Haga po 14 seriach gier mają w dorobku 24 punkty i zajmują w ligowej tabeli odległą, siódmą pozycję. Fanów tego klubu bardziej niż dorobek punktowy martwi jednak gra ich ulubieńców. Ze świecą szukać bowiem spotkań, w których piłkarze z czerwonej części Manchesteru zaprezentowali się na miarę swojego potencjału, dominując rywala i odnosząc pewny i efektowny triumf. Wciąż nie jest natomiast za późno na marsz w górę tabeli, choć patrząc na obecną dyspozycję drużyny z Old Trafford, wydaje się to być mało prawdopodobne. Być może punktem zwrotnym tego sezonu będzie dla ekipy prowadzonej przez holenderskiego szkoleniowca domowy mecz z inną drużyną, która mocno w tych rozgrywkach rozczarowuje – Chelsea. Zdaniem TOTALbet wygrana gospodarzy w środowym, nieco „wyblakłym” hicie jest możliwa, choć legalny polski bukmacher nieco większe szanse na triumf daje gościom z Londynu.

i Autor: TOTALbet

Biorąc pod uwagę fakt, że Czerwone Diabły fatalnie radzą sobie w meczach przeciwko innym ekipom z TOP 10, wydaje się, że środowy mecz na Old Trafford przeciwko Chelsea wydaje się idealną okazją do poprawienia tej statystyki. The Blues zajmują bowiem 10. miejsce, mając w dorobku 19 punktów i rozczarowując chyba jeszcze mocniej niż Manchester United. Klub ze stolicy wydawał latem ogromne kwoty na zakup nowych piłkarzy, ale jak do tej pory zupełnie nie przekłada się to na wyniki osiągane przez zespół. Trener Mauricio Pochettino podkreśla, że jest to długofalowy proces, a jego podopieczni potrzebują czasu by wskoczyć na odpowiedni poziom, ale fanom Chelsea – przyzwyczajonym do walki o zupełnie inne cele – cierpliwość powoli się kończy. Tym bardziej, że na palcach jednej ręki można policzyć mecze, w których ich ulubieńcy spisaliby się na miarę oczekiwań. Trzeba natomiast przyznać, że w ostatnich tygodniach coś lekko w grze The Blues drgnęło. Co prawda zaliczyli oni wyraźną porażkę z Newcastle (1:4), ale oprócz tego rozgromili na wyjeździe Tottenham (4:1), a następnie zremisowali z Manchesterem City (4:4) i pokonali Brighton (3:2). Wydaje się zatem, że jeśli w kimś można upatrywać faworyta środowej potyczki, jest to ekipa z Londynu. Podobnie twierdzą także bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na taki rozwój wypadków ustalili na poziomie 2.41 (w przypadku wygranej United jest to 2.91).

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Manchester United – 2.91

remis – 3.70

Chelsea – 2.41

Podwójna szansa:

1X – 1.55

12 – 1.30

X2 – 1.42

Manchester United strzeli gola:

tak – 1.25

nie – 3.70

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.20

nie – 4.15

Strzelec gola:

Nicolas Jackson (Chelsea) – 2.91

Christopher Nkunku (Chelsea) – 2.93

Armando Broja (Chelsea) – 2.98

Raheem Sterling (Chelsea) – 3.07

Rasmus Hojlund (MU) – 3.12

Anthony Martial (MU) – 3.30

Podane kursy mogą ulec zmianie.

