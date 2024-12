Łukasz Fabiański zniesiony na noszach! Koszmarny wypadek podczas meczu West Hamu. Przerażające obrazki

Spotkanie Southampton - West Ham w "Boxing Day" okazało się niezwykle pechowe dla "Młotów". W 19. minucie boisko opuścił kontuzjowany obrońca ekipy z Londynu, Maks Kilman. Chwilę później z kolei doszło do groźnego zajścia z udziałem Łukasza Fabiańskiego. Ekipa "Świętych" wykonywała rzut rożny, a piłka została dośrodkowana na dalszy słupek. Polski golkiper, który w ostatnim czasie świetnie radził sobie między słupkami i był podstawowym golkiperem West Hamu, postanowił złapać piłkę, ale wcześniej zderzył się on z jednym z zawodników rywali. To okazało się brzemienne w skutkach.

Łukasz Fabiański natychmiast padł na murawę, jak rażony piorunem. W kolejnych sekundach jasne stało się, że Polak ucierpiał podczas tego zajścia, a na boisku natychmiast pojawiły się służby medyczne. Przez kolejne kilka minut trwały prace nad zdiagnozowaniem, czy w Fabiańskiego doszło do kontuzji i ostatecznie Polak musiał opuścić plac gry, będąc znoszonym na noszach.

Łukasz Fabiański po jednym z rzutów rożnych zderzył się z rywalem i boisko opuścił na noszach. Wyglądało to na groźny uraz Polaka 😬 pic.twitter.com/c7CsqaclKJ— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 26, 2024

Kiedy były reprezentant Polski był znoszony z boiska, kibice obu drużyn zaczęli bić brawo dla Łukasza Fabiańskiego, pokazując swój szacunek do golkipera i życząc mu tym samym szybkiego powrotu między słupki bramki West Hamu.

Obecnie brak szczegółowych informacji na temat tego, jak poważny jest uraz Łukasza Fabiańskiego, czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń w jego ciele, ani jak długo może trwać jego przerwa w grze.