Manchester City powróci na szczyt? Warunkiem zwycięstwo w hicie kolejki

Kursy TOTALbet: Manchester City - Tottenham

Choć mistrzowie Anglii do starcia z Tottenhamem przystąpią w bardzo dobrych nastrojach – po wygranej z RP Lipsk zapewnili sobie bowiem pierwsze miejsce w grupie LM – ich ostatnie mecze ligowe wzbudzają w fanach The Citizens pewien niedosyt. Rzecz jasna remisów przeciwko Chelsea (4:4) oraz Liverpoolowi (1:1) nie należy rozpatrywać w kategorii ogromnego rozczarowania, niemniej jednak większość kibiców oczekiwała w tych meczach zwycięstw. Co więcej, strata aż czterech punktów w tych dwóch pojedynkach kosztowała podopiecznych Pepa Guardioli pozycję lidera Premier League. Obecnie Manchester City ma w dorobku 29 „oczek” i zajmuje pozycję wicelidera, za plecami Arsenalu. Kanonierzy w sobotę zmierzą się na własnym obiekcie z Wolverhampton i jeśli zanotują potknięcie, obrońcy tytułu staną przed ogromną szansą na powrót na szczyt tabeli. Warunkiem będzie jednak pokonanie przed własną publicznością Tottenhamu. Zdaniem TOTALbet jest to natomiast formalność – legalny polski bukmacher kurs na triumf gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 1.30. W przypadku wygranej gości jest to aż 9.25!

Goście ze stolicy na Etihad Stadium przyjadą z kolei w fatalnych nastrojach. Jeszcze kilka tygodni temu wszyscy zachwycali się postawą Tottenhamu – podopieczni Ange’a Postecoglou po 10 seriach gier obecnego sezonu mieli w dorobku aż 26 punktów i przewodzili ligowej stawce. Listopad był natomiast dla Kogutów wręcz fatalny, komplet trzech porażek sprawił bowiem, że spadli oni aż na piątą lokatę. Zespół prowadzony przez australijskiego szkoleniowca jest zresztą pierwszym w erze Premier League, który nie przegrał żadnego z pierwszych dziesięciu meczów ligowych, a następnie zanotował trzy kolejne porażki. Nie dziwi zatem, że nastroje na Tottenham Stadium są obecnie minorowe. Tym bardziej, że Koguty nie przegrywały z ligowymi potentatami. Londyńczycy najpierw ulegli w derbach pogrążonej w kryzysie Chelsea (1:2), następnie okazali się gorsi od średniaka Wolverhampton (1:2), a na koniec ulegli przed własną publicznością Aston Villi (1:2). Jakby tego było mało, w najbliższą niedzielę czeka ich piekielnie trudny wyjazd na Etihad Stadium, gdzie zmierzą się z ligowym hegemonem – Manchesterem City. Eksperci z TOTALbet nie mają wątpliwości, że Postecoglou i jego piłkarze przedłużą niechlubną serię porażek do czterech. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości płaci bowiem aż 9.25 zł, analogiczny zarobek w przypadku triumfu gospodarzy wyniesie natomiast 1.30 zł.

