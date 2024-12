Nie żyje mistrz świata z 1966 roku! George Eastham zrewolucjonizował futbol, dramat przed Bożym Narodzeniem

Nie żyje legenda. George Eastham miał 88 lat

W wieku 88 lat zmarł w piątek George Eastham, członek piłkarskiej reprezentacji Anglii, która w 1966 roku wywalczyła mistrzostwo świata - poinformował jego były klub Stoke City. Eastham występował przez blisko dwie dekady na boiskach angielskiej ekstraklasy w barwach Newcastle United, Arsenalu Londyn i Stoke City.

Został legendą tego ostatniego klubu, zdobywając zwycięską bramkę w finale Pucharu Ligi w 1972 roku przeciwko Chelsea (2:1). Było to pierwsze trofeum w historii Stoke City.

Zasłynął także ze swojej krucjaty przeciwko staremu systemowi, który utrudniał piłkarzom przejście z jednego klubu do drugiego. Kiedy jego kontrakt z Newcastle United wygasł w 1959 roku, strajkował przez osiem miesięcy, żeby doprowadzić do transferu do Arsenalu. Sprawa oparła się o Sąd Najwyższy, doprowadziła do poważnych reform na brytyjskim rynku transferowym i ustanowienia trybunału do rozstrzygania sporów. W 1973 roku Eastham otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla piłki nożnej.

W sobotnim wyjazdowym meczu zaplecza angielskiej ekstraklasy z Sheffield United piłkarze Stoke City będą nosić czarne opaski na znak żałoby. Klub odda hołd Easthamowi także 26 grudnia podczas spotkania na własnym stadionie z Leeds United.

