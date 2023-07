i Autor: Instagram/Maxi Oyedele Maxi Oyedele

Polak w składzie z gwiazdami Manchesteru United. Wielka szansa dla nastolatka, trener MU zdradził powody

KLS 15:50

To wspaniała informacja dla wszystkich kibiców Czerwonych Diabłów w naszym kraju. 18-letni Maxi Oyedele, młodzieżowy reprezentant Polski, dostał szansę od Erika ten Haga. Będzie przygotowywać się wraz z pierwszą drużyną Manchesteru United do nowego sezonu. To nagroda za rozwój i dobrą grę w zespołach młodzieżowych klubu z Old Trafford.