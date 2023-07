Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia legendy futbolu. Żona i klub przekazały pilne informacje

Ivana Knoll pokazała olbrzymie piersi. Nawet Erling Haaland nie mógł powstrzymać uśmiechu, to zdjęcie rozpala

Legenda piłki nożnej trafiła do szpitala. Wylew krwi do mózgu, piłkarz walczy o życie

Kibice na całym świecie wstrzymali oddech, gdy dowiedzieli się, co dzieje się z Edwinem Van Der Sarem. Legenda Ajaxu, Manchesteru United i reprezentacji Holandii trafiła do szpitalu po tym, jak na wakacjach doznała wylewu krwi do mózgu. Nowe informacje na temat swojego byłego zawodnika przekazał sam klub z Amsterdamu, powołując się na informacje, które uzyskał od zony piłkarza.

Nowe informacje na temat stanu zdrowia Edwina Van Der Sara. Żona i Ajax przekazują informację

Klub Ajax Amsterdam poinformował na swoich mediach społecznościowych, że stan legendarnego piłkarza jest stabilny, chociaż wciąż dość ciężki i były gracz pozostanie jeszcze na oddziale intensywnej terapii.

- Edwin van der Sar na razie pozostanie na oddziale intensywnej terapii. Jego stan jest stabilny, ale nadal niepokojący. Ajax udostępnia te informacje w imieniu Annemarie van der Sar, żony Edwina - przyznał klub w specjalnym oświadczeniu i przekazał podziękowania za wsparcie, które spłynęło z całego świata.

- Rodzina van der Sar oraz Ajax są wdzięczni i głęboko poruszeni wieloma wiadomościami ze wsparciem - napisali przedstawiciele holenderskiej Eredivisie na swoich mediach społecznościowych.