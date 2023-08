i Autor: Cyfra Sport Matty Cash

wielka szkoda

Reprezentant Polski miał przed sobą pustą bramki i... fatalnie przestrzelił! O tym pudle będzie głośno

Jacek Ogiński 7:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Połowa sierpnia to moment, w którym do gry wracają najlepsze ligi w Europie, a co za tym idzie i na świecie. Swoje rozgrywki rozpoczęły już Premier League, LaLiga czy Ligue 1. Wśród klubów z najlepszych krajów nie brakuje Polaków, ale nie wszyscy zaliczą start nowego sezonu do udanych. Tak jak choćby Matty Cash, którego drużyna została zmieciona przez Newcastle, a do tego reprezentant Polski „popisał” się niezwykle niecelnym uderzeniem.