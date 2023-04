Reprezentant Polski przejdzie do Premier League? Chce go legenda Manchesteru City, to byłby hit!

Kolega Kiwiora z Arsenalu we wzruszających słowach do Polaków. Nie mógł się powstrzymać, musiał to wyrazić

Doczekamy się ciekawych przenosin reprezentanta Polski? Według informacji podawanych przez zagraniczne media, golkiper FC Kopenhagi może stać się częścią bardzo ciekawego projektu w angielskiej Premier League. Do transferu Polaka mogłoby dojść nawet latem!

Kamil Grabara przejdzie do Premier League? Możemy być świadkami transferu Polaka!

Sprawę transferu Polaka poruszył na swoich mediach społeczościowych belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri, który twierdzi, że bramkarz FC Kopenhagi zwrócił na siebie uwagę trenera Burnley, Vincenta Kompanego. Były piłkarz Manchesteru City od pewnego czasu jest szkoleniowcem i to właśnie z ekipą "The Clarets" dokonał niemałej sztuki, wygrywając Championship w bardzo dobrym stylu, na kilka kolejek przed zakończeniem ligi. Polski bramkarz, który zachwyca w barwach klubu ze stolicy Danii podpisując kontrakt z Burnley wróciłby po dłuższej przerwie do piłkarskiej Anglii. Przypomnijmy, że przed laty był zawodnikiem słynnego Liverpoolu FC, jednak nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w drużynie "The Reds".

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴 #BurnleyFCThe Clarets are targeting the polish guy passed through #LiverpoolFC, Kamil #Grabara (24 years old) for next season. Vincent #Kompany & the goalkeeper coach Connor King already traveled to Denmark to scout the goalkeeper. #transfer #twitterclarets #PremierLeague pic.twitter.com/69pk0rHG9b— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 8, 2023