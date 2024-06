Robert Lewandowski wspomniał o Jurgenie Kloppie ze łzami w oczach. Szczera wypowiedź o byłym szkoleniowcu

Wszyscy piłkarscy kibice odliczają do najważniejszej imprezy w 2024 roku, jaką są mistrzostwa Europy w Niemczech. Robert Lewandowski to bez wątpienia lider reprezentacji Polski i warto zaznaczyć, że napastnik nie będzie miał łatwo z resztą kadry. Wszystko przez fakt, że "biało-czerwoni" trafili do grupy śmierci, gdzie będą się mierzyć z Holandią, Austrią oraz Francją. Większość fanów nie ma wymagań do reprezentacji Polski, jednak warto zaznaczyć, że regulamin rozgrywek się zmienił i jest szansa awansu z grupy nawet z trzeciego miejsca, dlatego jest o co walczyć.

Robert Lewandowski pojawił się w programie Moniki Olejnik "Kropka nad i", gdzie wypowiedział się na temat szans reprezentacji Polski na turnieju w Niemczech, ale został także zapytany o Jurgena Kloppa, który po sezonie 2023/2024 odszedł z Liverpoolu.

Robert Lewandowski został zapytany o Jurgena Klopa. Wzruszające wyznanie kapitana reprezentacji Polski

Monika Olejnik zapytała kapitana reprezentacji Polski o Jurgena Kloppa. Napastnik w następujących słowach wypowiedział się o byłym szkoleniowcu. - Dla mnie patrząc z boku to był moment niezwykły. Też rozmawiałem z Kloppem 2-3 dni temu, widać że był wyczerpany. Sam powiedział, że nie miał siły, a on jak coś robi to na maksa i zapewne stąd taka decyzja. Teraz pewnie będzie odpoczywał, jednak to co zrobił dla Liverpoolu to kibice zapamiętają - rozpoczął Lewandowski.

- Myślę, że Jurgen jest taką osobowością, która kupuje ludzi tym kim jest, tą autentycznością, energią. Ja byłem dość młodym zawodnikiem, traktowałem go, jak osobę która w aspekcie sportowym mogła zastąpić mi ojca - przekazał napastnik.