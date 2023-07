Słynny Brazylijczyk nie po poznania po powrocie z wakacji. Kibice mają wątpliwości, czy to on?

Bramkarz Manchesteru United ogłosił to oficjalnie. Emocjonalne słowa, kibice będą wzruszeni

Brazylijczyk Casemiro wygląda po powrocie z wakacji jak... nie on. Mocno zaokrąglana twarz i cała sylwetka spowodowały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. - Szanowni Państwo pozwólcie, że przedstawię wam najlepszego defensywnego pomocnika w lidze – podpisał z ironią zdjęcie Casemiro jeden z użytkowników Twittera. Inna sprawa, że pomocnik reprezentacji Brazylii nigdy nie miał wyrzeźbionej sylwetki, jak choćby Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowskie, a mimo tego jest znakomitym piłkarzem. Trafił do Manchesteru United przed ubiegłym sezonem z Realu Madryt, w którym miał na koncie aż 5 triumfów w Lidze Mistrzów.

W MU stał się od razu kluczowym graczem. W miniony sezonie Premier League rozegrał 28 meczów w których zdobył 4 gole i miał 3 asysty. „Czerwone Diabły” zajęły 3 miejsce w lidze i powrócą do rozgrywek Ligi Mistrzów. Sylwetka Casemiro wywołała jednak wesołość wśród kibiców. - Jako fan Manchesteru United myślę, że Casemiro powinien w następnym sezonie występować w roli bramkarza, aby mógł zjeść wszystkie piłki – napisał jeden z nich na Twitterze. Wypada mieć nadzieję, że Brazylijczyk zrzuci zbędne kilogramy do 11 sierpnia, kiedy to zaczyna się sezon w Premier League.

Ladies and gentlemen allow me introduce to you the best DM in the premier league Casemiro 😆😆😆 pic.twitter.com/5JBbTyqY9i— Ronnie Jr🇺🇬🇰🇪 (@RonnieJr_97) July 21, 2023