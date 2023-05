Trener Brighton przerwał milczenie w sprawie zdrowia Jakuba Modera. Nie jest dobrze, ciężko szukać optymizmu

Czerwone Diabły przypieczętują awans do Ligi Mistrzów? Chelsea będzie chciała pokrzyżować im szyki

Jakub Moder przez cały sezon 2022/2023 dochodził do zdrowia po poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Polak nie rozegrał ani jednego spotkania w Premier League i nie pomógł klubowi w sezonie, w którym "Mewy" wywalczyły miejsce w lidze gwarantujące udział w europejskich pucharach. Roberto De Zerbi, menadżer klubu, postanowił udzielić wypowiedzi "Viaplay", w którym jasno przedstawił scenariusz względem Polaka i nie da się ukryć, że nie są to słowa pozytywne.

Jakub Moder nie zagra jeszcze przez długi czas? Trener Brighton udziela szczegółów

O stanie zdrowia reprezentanta Polski De Zerbi mówi w sposób, który może odbierać optymizm co do szybkiego powrotu piłkarza na boiska. Jak mówi szkoleniowiec, Polak nie był w wystarczającym stanie zdrowotnym, aby umieszczać go w kadrze meczowej, a na zawodnika trzeba będzie jeszcze poczekać. Sam trener jednak bardzo liczy na Polaka.

- Jakub ostatecznie nie zagrał, nie było go nigdy z nami. Nie jest w stanie, który pozwala mu na grę, więc nie mogłem brać go pod uwagę (...) W przyszłym sezonie będziemy na niego czekać. Z pewnością będzie potrzebował czasu na odbudowę. Jesteśmy gotowi na niego poczekać, bo to świetny piłkarz - mówi włoski szkoleniowiec.