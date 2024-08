Wielki klub chce Mateusza Bogusza. Padła konkretna kwota

O Boguszu kibice mogli usłyszeć, gdy był jeszcze piłkarzem Leeds United, do którego trafił w jako nastolatek z Ruchu Chorzów.

Anglicy wypożyczali go do klubów z niższych lig w Hiszpanii (UD Lorgones i UD ibiza), a ostatecznie sprzedali do Los Angeles FC. Ponad rok temu za kwotę lekko przekraczającą milion funtów. W Stanach Zjednoczonych Bogusz radzi sobie znakomicie, a dziennikarze i kibice coraz głośniej domagają się powołania go do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz z pewnością miałby do Bogusza dużo bliżej, gdyby ten wrócił do Europy.

A to ponoć jest możliwe. Według informacji WP, młodym pomocnikiem interesuje się Celtic Glasgow. Szkoci są nim mocno zainteresowani, czemu trudno się dziwić. W 24 meczach MLS strzelił 13 goli i zaliczył 5 asyst. W czerwcu został uhonorowany tytułem piłkarza miesiąca MLS. Mówi się, że Boguszem interesują się również kluby LaLiga, a kwota pierwokupu może wynieść nawet 6 mln euro.

Najmocniej zainteresowani są jednak 42-krotni mistrzowie Szkocji, oczekuje się, że w ciągu najbliższych dni złożą za Bogusza oficjalną ofertę. A czas powoli się kończy, bowiem do zamknięcia letniego okienka transferowego zostało tylko kilka dni.

