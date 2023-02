Wypił sześć piw i skopał bramkarza Arsenalu. Teraz usłyszał surowy wyrok

Sensacyjny kandydat do przejęcia Manchesteru United! Elon Musk kupi „Czerwone Diabły”?

Kanonierzy w tym starciu pokonali Spurs 2:0, a Ramsdale został kopnięty przez fana miejscowych. Sprawcą napaści okazał się Joseph Watts z Dalston we wschodnim Londynie. Tuż po zakończeniu meczu golkiper, celebrując wygraną, zbierał swoje rzeczy zza bramki, kiedy nagle przez ogrodzenie oddzielające widownię od murawy przeskoczył kibic i kopnął go w plecy. Po napaści wycofał się ponownie na trybuny.

Oskarżony Watts pojawił się w sądzie magistrackim w Uxbridge, gdzie przyznał się do napaści na piłkarza Arsenalu. Poza zakazem stadionowym otrzymał nakaz pracy społecznej i musi zapłacić Ramsdale’owi 100 funtów tytułem odszkodowania.

Wypił sześć piw, rzucał monetami na murawę

Napastnik nie ukrywał w sądzie, że wcześniej podczas meczu rzucił na boisko cztery monety. Watts przyznał również, że był pijany po wypiciu sześciu piw.

W zeznaniu odczytanym w sądzie piłkarz opowiedział, że po poturbowaniu przez kibica musiał skorzystać z usług fizjoterapeuty, bo czuł, że ma zesztywniałe plecy, choć nie nosiły śladów uderzenia „Nigdy nie zdarzyło mi się, by ktoś wszedł na boisko i mnie kopnął. To było kompletnie nie do zaakceptowania, bym został napadnięty w trakcie pracy” – zeznał bramkarz Arsenalu.

Reprezentant Anglii dodał, że po tym, co się stało, stał się bardziej ostrożny w kontekście przyszłych występów.