Jan Tomaszewski nie wytrzymał! Ostre słowa o machlojach Barcelony, "mam nadzieję, że za to beknie"

Głośna afera wybuchła ostatnio wokół drużyny Barcelony. W mediach pojawiły się oskarżenia, że "Duma Katalonii" opłacała przed laty wiceprezesa Komitetu Technicznego Arbitrów. Szokujące informacje o BarcaGate zostały przekazane m.in. w dzienniku "El Mundo". Pytanie o Barcelonę padło także podczas programu live z Janem Tomaszewskim. Słynny piłkarz reprezentacji Polski był bezlitosny.

- Mam nadzieję, że Barcelona za to beknie! To, co oni robią to jest poza profesjonalnym zachowaniem. Robią co chcą, drwią z prawa i mamy to, co mamy. Dlaczego im idzie w lidze hiszpańskiej? Bo sędziują arbitrzy z Hiszpanii. W Lidze Mistrzów czy Lidze Europy im nie idzie czasem, bo sędziują bezstronni - mówił Tomaszewski.

Jan Tomaszewski o Barcelonie: Chcieliby wygrać Ligę Europy w cuglach!

Jan Tomaszewski nie ma wątpliwości, że drużyna Barcelony nie będzie traktowała po macoszemu rozgrywek Ligi Europy.

- Oni chcieliby wygrać tę Ligę Europy i to w cuglach, żeby się zrehabilitować. Oby ta rehabilitacja była na stadionie w Anglii. Przewagę będzie miał Manchester United, bo grają u siebie ze swoją publicznością. Wynik jest sprawą otwartą - dodał Tomaszewski.

