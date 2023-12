Zdziesiątkowane Sroki ograją Czerwone Diabły? Jak co tydzień – hit w lidze angielskiej!

Po zobaczeniu, co stało się z Waynem Rooneyem aż spadliśmy z krzesła! Jest w podobnym wieku do Lewandowskiego, a wygląda...

Kursy TOTALbet: Newcastle United – Manchester United

Trzeba przyznać, że jesień 2023 roku jest dla Newcastle United wyjątkowo pechowa. Raz po raz otrzymujemy bowiem informacje o kolejnych kontuzjach w zespole Srok, które przyprawiają o solidny ból głowy menedżera Eddiego Howe’a. Co gorsze, w większości przypadków są to poważne urazy, wykluczające zawodników z gry na dłuższy czas. Dość powiedzieć, że 45-letni szkoleniowiec w sobotnim starciu przeciwko Chelsea (4:1) oraz wtorkowym pojedynku z PSG (1:1) desygnował do gry identyczną jedenastkę. Co więcej, na Parc des Princes nie zdecydował się dokonać ani jednej zmiany – mecz kończyli ci gracze, którzy byli na murawie od pierwszego gwizdka! Trudno natomiast się temu dziwić – Howe z różnych względów nie mógł skorzystać z dwunastu piłkarzy znajdujących się w kadrze pierwszego zespołu! Jego podopieczni wykazali się ogromnym charakterem i po heroicznym boju zremisowali w Paryżu 1:1, przedłużając swoje szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Problem w tym, że już po czterech dniach Sroki czeka kolejne trudne spotkanie – w sobotę na St. James’ Park zamelduje się Manchester United. Bukmacherzy z TOTALbet zdają się jednak wierzyć, że gospodarze po raz kolejny wyjdą z opresji zwycięsko. Kurs na ich triumf został bowiem ustalony na poziomie 1.94, w przypadku gości z Manchesteru jest to natomiast 3.90.

Goście z Old Trafford przyjadą jednak z mocnym postanowieniem podtrzymania swojej znakomitej serii. Podopieczni Erika ten Haga po wielu rozczarowujących miesiącach najwyraźniej złapali bowiem odpowiednią formę – przynajmniej w lidze. Trzy ostatnie starcia Czerwonych Diabłów w Premier League to komplet zwycięstw, pięć strzelonych goli i ani jednego straconego. Gracze z czerwonej części Manchesteru z pozytywnej strony pokazali się zwłaszcza w minioną niedzielę na Goodison Park, gdy pokonali 3:0 Everton. Choć cały zespół zasłużył wówczas na ciepłe słowa, bezsprzecznie najwięcej mówiło się o Alejandro Garnacho i jego fenomenalnym trafieniu przewrotką. Nastolatek rodem z Hiszpanii przebił nawet słynne trafienie Wayne’a Rooney’a z derbów Manchesteru, dzięki czemu zaskarbił sobie ogromną sympatię kibiców. Teraz oczekiwania względem 19-latka będą jednak – podobnie jak w przypadku całej drużyny – jeszcze większe. Czerwone Diabły po 13 ligowych kolejkach zajmują szóstą lokatę, tracąc do czwartej Aston Villi cztery „oczka”. Co ciekawe, zaledwie punkt mniej ma ich najbliższy rywal – Newcastle, wobec czego bezpośredni pojedynek zapowiada się tym bardziej ekscytująco. Eksperci z TOTALbet nie mają natomiast większych wątpliwości, że to Sroki będą faworytem tego starcia. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 1.94 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości wyniesie natomiast 3.90 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Newcastle – 1.94

remis – 3.90

Man Utd – 3.90

Podwójna szansa:

1X – 1.28

12 – 1.28

X2 – 1.81

Newcastle strzeli gola:

tak – 1.17

nie – 4.70

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.37

nie – 2.94

Strzelec gola:

Alexander Isak (Newcastle) – 2.15

Anthony Gordon (Newcastle) – 2.85

Michael Ndiweni (Newcastle) – 3.15

Miguel Almiron (Newcastle) – 3.60

Rasmus Hojlund (MU) – 3.60

Anthony Martial (MU) – 3.85

Podane kursy mogą ulec zmianie.

