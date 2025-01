20-letnia ślicznotka namawia Lamine Yamala na szybki ślub! Anna Gegnoso przekonuje, że jest zakochana do szaleństwa

Gwiazda TikToka chce szybkiego ślubu z Yamalem. Anna Gegnoso jest zakochana do szaleństwa

Zaledwie 17-letni Lamine Yamal już w tak młodym wieku musi radzić sobie z ogromną sławą, co mogłoby przytłoczyć niejednego zdecydowanie starszego i bardziej doświadczonego piłkarza. Młody skrzydłowy Barcelony dopiero w lipcu uzyska pełnoletność, a już teraz jego gablota z trofeami - zarówno klubowymi, jak i reprezentacyjnymi pęka w szwach. Co więcej, Hiszpan jest jednym z najwyżej wycenianych piłkarzy na świecie i obecnie portal "Transfermarkt.de" wylicza, że jego on wart aż 180 mln euro. To wszystko sprawia, ze wokół Yamala nie brakuje także młodych dziewczyn, które chciałby być z nim w związku, a jedną z nich jest 20-letnia Włoszka, Anna Gegnoso.

Starsza od Yamala dziewczyna jest obecnie wielką gwiazdą TikToka, a jej kolejne filmy publikowane na chińskiej platformie cieszą się ogromną popularnością, zbierając od kilkuset tysięcy, do kilku milionów odsłon. Obserwowana przez milion internautów młoda kobieta, jak się okazuje, bardzo chciała by od razu sformalizować swój związek z Hiszpanem pomimo tego, że zaledwie od kilku tygodni jest głośno o ich związku.

Sama Włoszka tłumaczy, że wiek nie jest dla niej żadnym wyznacznikiem oraz przeszkodą, kiedy w grę wchodzi ogromna miłość - tak, jak w jej przypadku. Gegnoso chciała by, aby zakochani "szybki się ustatkowali", co jednak może wzbudzać podejrzenia wielu osób, w kwestii intencji Włoszki.

Nie brakuje bowiem internautów, którzy przestrzegają Yamala przed takim ruchem i wskazują, że Gegnoso może być bardziej zainteresowana jego majątkiem i korzyściami płynącymi z relacji - za przykład wskazując Achrafa Hakimiego, którego była już żona wniosła o rozwód licząc na podział majątku Marokańczyka. Ostatecznie kobieta odeszła z niczym, bowiem przezorny piłkarz przepisał swój majątek na matkę.