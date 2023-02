Almeria - Barcelona TV GDZIE OGLĄDAĆ NA ŻYWO. Almeria - Barcelona TRANSMISJA NA KTÓRYM KANALE? Almeria - Barcelona DZISIAJ 26.02 STREAM LIVE ONLINE. Almeria - Barcelona GDZIE OBEJRZEĆ TV

Almeria - Barcelona NA KTÓRYM KANALE DZISIAJ? Almeria - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ w TV?

FC Barcelona liczy się w walce już tylko na dwóch frontach. W 1/16 finału Ligi Europy Duma Katalonii nie zdołała pokonać Manchesteru United i pożegnała się z europejskimi pucharami już w lutym, co dla fanów z Camp Nou jest sporym zaskoczeniem i rozczarowaniem. Dla podopiecznych Xaviego pozostała więc walka o mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Hiszpanii. W obu przypadkach najgroźniejszym rywalem jest Real Madryt i niebawem dojdzie do aż trzech meczów El Clasico. Nim to jednak nastąpi Barcelona zmierzy się z Almerią. Jeśli Blaugranie uda się zdobyć komplet punktów, a inny scenariusz trudno sobie wyobrazić, powiększy przewagę nad Królewskimi do aż dziesięciu punktów. Tym samym będzie na autostradzie do mistrzostwa, jednak do rozegrania wciąż pozostanie sporo spotkań.

Almeria - Barcelona STREAM ONLINE LIVE. Almeria - Barcelona TV NA ŻYWO TRANSMISJA

W spotkaniu z Almerią Barcelona jest zdecydowanym faworytem. Zespół z południowej Hiszpanii broni się przed spadkiem i ostatnio zanotował trzy porażki z rzędu. W dodatku Almeria nie zdobyła choćby punktu przeciwko Barcelonie od 2010 roku, co mówi samo za siebie. - To drużyna, która u siebie nie traci zbyt wielu goli i zdobywa punkty. Dobrze grają z kontry, mają silnych zawodników… Będzie ciężko, tym bardziej przed ich kibicami, a to bardzo ważne punkty. Po ich porażce z Gironą spodziewam się, że będą chcieli się bardziej bronić z piątką z tyłu - powiedział Xavi na konferencji prasowej.

Mecz Almeria - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 26 lutego. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Canal+Sport. W Internecie mecz będzie można zobaczyć na płatnej platformie Canal+Online. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:30. Relacja z meczu Almeria - FC Barcelona NA ŻYWO w INTERNECIE na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!