Barcelona – Cadiz TRANSMISJA TV LaLiga: FC Barcelona – Cadiz CF STREAM ONLINE mecz Barcelony dzisiaj 19.02 O KTÓREJ? Barcelona – Cadiz GDZIE OGLĄDAĆ?

Mecz Barcelony dzisiaj 19.02 O KTÓREJ? Barcelona – Cadiz GDZIE OGLĄDAĆ?

FC Barcelona w tym sezonie miała kilka wzlotów i upadków, ale w tej chwili drużyna Xaviego imponuje. Być może nie zawsze swoją grą, ale na pewno wynikami. Póki co bije głównego rywala na krajowym podwórku, Real Madryt, na wszystkich frontach. Choć to Real wygrał w 9. kolejce z Barceloną, to przed startem 22. kolejki miał do niej już 8 punktów straty. W finale Superpucharu Hiszpanii lepsza była „Duma Katalonii”, a to nie koniec klasyków w tym sezonie. Oprócz rewanżu w lidze czeka nas jeszcze starcie Barcelony z Realem w półfinale Pucharu Króla. Zanim te wielkie mecze nadejdą, Lewandowski i spółka musi jednak powalczyć z mniej znanymi firmami.

Barcelona – Cadiz TRANSMISJA ONLINE LaLiga: FC Barcelona – Cadiz CF na jakim kanale w TV

Przed podopiecznymi Xaviego starcie z niezwykle niewygodnym przeciwnikiem – Cadiz. Oczywiście, w rundzie jesiennej tego sezonu Barca rozbiła drużynę z Kadyksu 4:0 (Lewandowski zdobył bramkę i zanotował dwie asysty), ale wcześniej tak kolorowo nie było – w sezonie 21/22 „Duma Katalonii” zanotowała remis 0:0 na wyjeździe i przegrała (!) 0:1 na Camp Nou. W 20/21? Wygrana Cadiz u siebie 2:1 i remis 1:1 w Barcelonie. Lewandowski i jego koledzy muszą się mieć na baczności, choć fani z pewnością bardziej liczą na powtórkę z jesieni, której oczywiście wykluczyć nie można.

Mecz Barcelona – Cadiz w ramach 22. kolejki LaLigi rozegrane zostanie w niedzielę, 19 lutego. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV z tego meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformach Canal+ Online, Polsat Box Go oraz na stronie elevensport.pl. Relacja na żywo z meczu Barcelona – Cadiz na sport.se.pl.