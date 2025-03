O polskim napastniku wypowiedział się inny gwiazdor zespołu i jego kapitan, Raphinha. Ta wypowiedź nie pozostawia wątpliwości kim jest, i ile znaczy kapitan reprezentacji Polski dla Barcelony.

- Lewandowski to maszyna do strzelania goli, nie ma co do tego wątpliwości. Wie, jak się ustawić, i nie jest przypadkiem, że w ciągu trzech sezonów w Barcelonie strzelał ponad 20 goli w każdym sezonie. To wcale nie jest łatwe – powiedział Brazylijczyk Raphinha, cytowany przez portal „Barca Universal”.

Te słowa świadczą o wielkim szacunku i uznaniu dla Lewandowskiego przez brazylijskiego gwiazdora. Liczby Polaka w tym sezonie mówią same za siebie. Lewandowski w 26 meczach ligowych strzelił 22 gole, oraz miał dwie asysty. Do tego dorzucił 13 trafień w pozostałych rozgrywkach z udziałem „Barcy”. Sporo z tych goli padło po asystach bądź we współpracy z Raphinhią. Ten zanotował w lidze 13 bramek i aż 10 asyst. Raphinha przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, która w środę rozegra mecz eliminacyjny do MŚ z Argentyną. Z tego powodu kapitana Barcelony zabraknie w zaległym meczu ligowym „Dumy Katalonii” z Osasuną” , który odbędzie się dzień później. Barcelona jest liderem La Liga, mając 60 punktów, tyle samo co drugi w tabeli Real Madryt.

JAN TOMASZEWSKI O LEWANDOWSKIM. CO Z PRZYSZŁOŚCIĄ GWIAZDY BARCELONY?