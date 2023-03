Były reprezentant Polski szczerze o Lewandowskim. Wskazał jego największy problem, nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski stanie przed wyjątkowo dużym wyzwaniem. Kapitan reprezentacji Polski już 19 marca 2023 roku wystąpi w "El Clasico" przeciwko Realowi Madryt i na nim będzie w dużej mierze będzie opierać się gra ofensywna drużyny z Katalonii. Niestety, Polak ma duży problem z celnością w lidze, a jego problem postanowił zdiagnozować były bramkarz "Królewskich" i kadry narodowej, Jerzy Dudek. W rozmowie z "Faktem" bramkarz powiedział, co jego zdaniem najbardziej gnębi Lewandowskiego, padły mocne słowa.

Mocna diagnoza w sprawie Roberta Lewandowskiego przed El Clasico. Były reprezentant Polski zabrał głos

Jak powiedział Jerzy Dudek, Lewandowski wkroczył do drużyny Barcelony z wielką klasą, jednak po mistrzostwach świata zabrakło mu siły. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, to właśnie zmęczenie w dużej mierze wpływa na to, że kapitan reprezentacji Polski nie może do końca wrócić do swojej wybitnej skuteczności.

- Ciężko jest grać non stop na najwyższym poziomie. Robert doskonale znał Bundesligę i potrafił odpowiednio rozłożyć siły na cały sezon. Do La Ligi przyszedł z rozpędu i nie zaliczył pełnego okresu przygotowawczego z nowymi kolegami, ale od razu zaczął wykręcać niesamowite liczby. Jednak po mistrzostwach świata przyszło zmęczenie (...) Kiedyś podobna sytuacja była w Bracy z Philippe Coutinho. Brazylijczyk na rosyjskim mundialu w 2018 r. rozegrał pięć ciężkich spotkań, a potem w lidze hiszpańskiej cierpiał i nie potrafił powrócić do najwyższej formy. Widać podobieństwa? Mam nadzieję, że z "Lewym" będzie trochę inaczej - przyznał Jerzy Dudek w rozmowie z "Faktem".