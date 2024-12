Do sieci trafiły zaskakujące zdjęcia z Lewandowskim! Ogromne poruszenie. Fotki z plaży narobiły rabanu

To, co dzieje się obecnie ze Szczęsnym nie przeszło bez echa! Alarmujący stan, nawet Włosi nie zostali obojętni

Fani Roberta Lewandowski, podobnie jak innych piłkarzy, przywykli przede wszystkim do tego, że kapitan reprezentacji Polski publikuje w mediach społecznościowych przede wszystkim treści odnoszącego się do kolejnych rozegranych meczów - zarówno klubowych, jak i reprezentacyjnych, przy okazji dzieląc się od czasu do czasu tym, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Zdjęcia pokazujące, jak kapitan biało-czerwonych spędza swój wolny czas, przede wszystkim cieszą się wspólnym czasem z rodziną, to także norma na profilach Lewandowskiego.

Tym razem jednak napastnik Barcelony wywołał niemałe poruszenie, kiedy postanowił pochwalić się efektami specjalnej sesji zdjęciowej, która miała miejsce - najpewniej, na jednej z katalońskich plaż. Seria czterech fotografii ukazujących Lewandowskiego w różnych strojach, pozach i sceneriach wywołała w mediach społecznościowych niemałe poruszenie, a przedstawicielki płci pięknej nie szczędziły Polakowi komplementów. Atletyczna budowa ciała Polaka, a także jego świetna forma fizyczna sprawiły, że piłkarz wygląda niemalże jak model z okładki.

Na pierwszej z fotografii widzimy Lewandowskiego od pasa w górę, a specjalny strój odsłania umięśnione barki i ramiona piłkarza, Na kolejnych dwóch zdjęciach wyraźnie możemy dostrzec, że chociaż Lewy ma na sobie marynarki, to te założone są na nagi, umięśniony tors gwiazdora Barcelony. Ta sesja błyskawicznie odbiła się szerokim echem w sieci i zaledwie w kilkanaście godzin od momentu publikacji zdobyła prawie milion polubień. Komentarze nie pozostawiają złudzeń - internauci są zakochani w takim wydaniu Lewandowskiego.