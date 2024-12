Trener Barcelony ma już dość! Wypalił o tym wprost. Według niego nie ma to sensu

To, co dzieje się obecnie ze Szczęsnym nie przeszło bez echa! Alarmujący stan, nawet Włosi nie zostali obojętni

W ostatnich meczach ligi hiszpańskiej FC Barcelona złapała lekką zadyszkę, nie wygrywając w trzech kolejnych meczach. Dopiero w spotkaniu z Mallorcą ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka wróciła na zwycięską ścieżkę, wygrywając 5:1, bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w składzie. Niemiecki szkoleniowiec powinien mieć więc masę powodów do radości, jednak Flick postanowił poruszyć na konferencji pomeczowej nie tylko pozytywne aspekty. Szkoleniowiec Barcelony nie miał zamiaru ukrywać tego, co go drażni i skupił się na kwestiach spalonego - a dokładniej tego, że gra nie jest wstrzymywana przez sędziów natychmiast nawet w sytuacji, kiedy spalony jest ewidentny i kilku metrowy.

- Nie rozumiem sytuacji, w których ofsajd wynosi pięć metrów, a sędziowie nie przerywają gry. Moi zawodnicy muszą biec do tyłu i tracić siły, a to nie ma sensu - wypalił na konferencji po ostatnim meczu Flick jasno dając do zrozumienia, że sytuacja ta mocno go męczy, bowiem jego piłkarze bezsensownie tracą siły.

Trener Barcelony dodał również, że owszem - gra powinna być puszczana i sprawdzana przez VAR, jednak tylko w sytuacjach, kiedy sytuacja jest sporna. W przypadku widocznego spalonego, sędzia natychmiast powinien przerywać grę.

Po 16. kolejkach LaLiga, FC Barcelona ma na swoim koncie 37 punktów i obecnie prowadzi w ligowej tabeli. Real Madryt ma jednak o jeden mecz rozegrany mniej.