Fani nie mieli litości dla Lewandowskiego. Wideo z jego udziałem obejrzało miliony, okrutne komentarze

To powinien zrobić Robert Lewandowski, aby odzyskać skuteczność? Były kadrowicz znalazł rozwiązanie problemów gwiazdy Barcelony

Czy to możliwe?

Robert Lewandowski ponownie w Niemczech? Co za słowa dziennikarzy! Wskazano dwa kluby!

Widzą go tam!

To się nie zmienia od lat

Robert Lewandowski w 2023 roku miał zarówno wiele dobrych, jak i gorszych momentów. Nie zapominajmy, że sezon 2022/23 zakończył on z mistrzostwem Hiszpanii, Superpucharem Hiszpanii oraz tytułem króla strzelców LaLiga. Obecnie jednak jego kiepskie występy w Barcelonie oraz w reprezentacji Polski sprawiają, że mało kto już pamięta o tych sukcesach. Fani zwracają uwagę, że za napastnikiem najsłabsze 12 miesięcy od lat i wielkich sygnałów na poprawę nie widać – Lewandowskiego już nie broni fakt, że dostaje mało podań, bo okazji do strzelania goli mu nie brakuje, szwankuje natomiast skuteczność. Kibice nie są dla polskiego napastnika łaskawi nawet wtedy, gdy nie przebywa on na boisku, o czym właśnie się przekonał.

Wideo z Lewandowskim obejrzane miliony razy. Fani nie mieli litości

Robert Lewandowski nadejście nowego roku świętował oczywiście z żoną Anną w gronie najbliższych. Para nagrała również wideo, na którym chwalą się muzycznymi popisami, a pojawiło się ono na Instagramie. Materiał został jednak przekazany dalej także na innych platformach, a na portalu X udostępnił je profil „Out Of Context Football”, który nierzadko publikuje prześmiewcze treści ze świata piłki nożnej.

Już teraz na samym tylko X wideo z Lewandowskimi ma 2,6 mln wyświetleń. W setkach komentarzy nie brakuje takich, które mocno uderzają w polskiego napastnika. „Nic dziwnego że nie potrafi trafi strzelić do bramki będąc tuż przed nią, jak nosi na boisku buty do tańca”, „Czy tylko dla mnie to jest żenujące?”, „mój napastnik jest tiktokerem...”, „skończył się”, „Co ja właśnie obejrzałem”, „Zabójczy na parkiecie, ale nie na boisku” - czytamy w komentarzach.