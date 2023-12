Fani Roberta Lewandowskiego mogą odetchnąć z ulgą?! Anna Lewandowska nie pozostawiła złudzeń, jasna deklaracja

Robert Lewandowski przeżywa trudny okres w Barcelonie. Od kapitana reprezentacji Polski wymaga się więcej niż od zwykłego napastnika ligi hiszpańskiej. Wszystko przez to, że 35-latek wszedł do ligi z przytupem, w debiutanckim sezonie zdobył tytuł króla strzelców, a wraz z drużyną wywalczył mistrzostwo Hiszpanii. Aktualnie sytuacja Lewandowskiego nie jest kolorowa i na jego temat rozmawiają nawet władze klubu, ponieważ w ostatnim czasie były piłkarz Bayernu Monachium swoją formą nie zachwyca. Ta sytuacja może mocno niepokoić wszystkich fanów Barcelony.

Anna Lewandowska zdradziła szczegóły? To może być dobry prognostyk dla Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska w rozmowie z "Onetem" opowiedziała o życiu w Barcelonie. - Gdy mieszkaliśmy w Monachium, byłam całkowicie pochłonięta pracą. Wpadałam w jakiś wir, sama zastanawiałam się czasami, po co ja to robię? Mój mąż też zadawał mi to pytanie. Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami - przekazała Lewandowska.

Żona kapitana reprezentacji Polski zdradziła plany na przyszłość, co może uspokoić fanów napastnika Barcelony. - Od kilku miesięcy pracuję nad tym, aby otworzyć w Barcelonie siłownię i szkołę tańca. Od niedawna organizuję tu też obozy sportowe. Mimo że nadal prowadzę firmy w Polsce, rzadziej tam teraz bywam. Muszę planować swoje zobowiązania zawodowe tak, aby nie kolidowały z życiem rodzinnym, ponieważ moja córka Klara chodzi do szkoły. Mam w Polsce super zespół, a ja chciałabym teraz skupić się na rozwoju na zagranicznych rynkach - dodała.

Hiszpańskie media są pewne, a dokładnie Xavi Canals ze "Sportu" przekazał następujące informacje w tekście. - Żona polskiego napastnika przekazała więcej wskazówek na temat przyszłych zamiarów Roberta. A te są związane tylko z Barceloną - napisał.