FC Barcelona – Atletico Madryt RELACJA NA ŻYWO. La Liga: Barcelona – Atletico LIVE ONLINE [WYNIK, SKŁADY]

Jan Tomaszewski stracił cierpliwość i apeluje do trenera Barcelony ws Lewandowskiego. To się może piłkarzowi nie spodobać

FC Barcelona po świetnym początku sezonu zaliczyła solidną zadyszkę. Podopieczni Hansiego Flicka zaliczyli ostatnio kilka wpadek, ale wciąż prowadzą w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Może się to zmienić po sobotnim spotkaniu z Atletico Madryt. To hit tej kolejki La Liga! Lider zmierzy się z wiceliderem. Oba zespoły zgromadziły do tej pory 38 punktów. Czy Barcelona odda fotel lidera?