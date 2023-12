Kibice Barcelony bez litości dla Lewandowskiego! Wyrazili swoje zdanie, Polak ma wielkie problemy!

Robert Lewandowski nigdy nie zagrał w ten dzień. Anglicy go chcieli, ale wtedy nastąpił wielki wybuch

Robert Lewandowski nie ma najlepszego okresu w Barcelonie. Polak ma wielki problem ze skutecznością, do klubu dołącza jego rywal do składu - Victor Roque, a na domiar złego, miał usłyszeć od kadry szkoleniowej Blaugrany, że może trafić na ławkę rezerwowych! Kibice też nie stoją murem za byłym strzelcem Bayernu, wskazując na to, że powinien odpocząć od regularnej gry.

Robert Lewandowski z problemami. Kibice nie mają litości

O tym, że Lewandowski może utracić miejsce w składzie informowała hiszpańska "Marca".

- Nie będzie już żadnych przywilejów dla Roberta Lewandowskiego. [...] Klub i trenerzy mają pełne zaufanie do Polaka, jednak wymagają od niego więcej. Podobnie jak inni gracze, został poinformowany o konieczności poprawy swoich występów. Stawką jest bowiem obrona mistrzowskiego tytułu - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Pod artykułem portalu informującym o sytuacji Lewandowskiego pojawiła się sonda, z której wynika jasno, że zawodnik nie ma poparcia kibiców. 38 proc. ankietowanych uważa, że Lewandowski nie jest w formie i powinien odpocząć od gry. Z kolei 27% uważa, że dla Lewandowskiego ławka rezerwowych i rywalizacja o grę mogłaby być dobrym bodźcem.