i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

LaLiga się zmienia

Kibice byli na to wściekli. Teraz Lewandowski będzie musiał się przyzwyczaić. Ogłoszono rewolucję

Mundial w Katarze był jednym z najlepszych w całej historii. Od pierwszego meczu kibice zauważyli, że sędziowie nie mają skrupułów dla zmęczonych piłkarzy, często doliczając nawet po dziesięć i więcej minut do spotkania. Od nowego sezonu na to samo rozwiązanie chcą postawić Hiszpanie. W nowym sezonie LaLiga arbitrzy będą doliczać sporo minut. Za co dokładnie?