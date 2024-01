Las Palmas - Barcelona TV gdzie oglądać? Las Palmas - Barcelona stream online. Las Palmas - Barcelona 4.01 transmisja na którym kanale dzisiaj mecz Las Palmas - Barcelona LIVE

To zestawienie mówi wszystko. Robert Lewandowski nie tego oczekiwał, będziecie zaskoczeni

Pierwsza część sezonu w wykonaniu FC Barcelona nie było do końca udana, zwłaszcza jeśli chodzi o La Ligę. Klub ze stolicy Katalonii w teorii miał się bić o mistrzostwo Hiszpanii, ale jak na razie jest od tego daleko. Strata do Girony i Realu Madryt, które prowadzą w tabeli, na ten moment wynosi dziesięć punktów, choć Barcelona ma o jeden mecz rozegrany mniej. Jednak nawet jeśli Blaugranie uda się wygrać na Wyspach Kanaryjskich, wciąż dystans do liderów będzie duży. A zwycięstwo w czwartkowym meczu wyjazdowym nie jest wcale takie pewne. Las Palmas na własnym terenie spisuje się bardzo dobrze i jak dotychczas przegrało zaledwie jedno spotkanie. Natomiast Barcelona na wyjazdach zremisowała aż pięć z ośmiu rozegranych spotkań.

- Mamy przed sobą trudny wyjazd. Myślę, że oprócz Girony Las Palmas jest największą rewelacją sezonu. Moim zdaniem Garcia Pimienta jest bardzo dobrym trenerem, pokazuje to i pokazywał już w zeszłym sezonie. Dobrze grają w piłkę, podobnie jak to, czego my szukamy. Ofensywna gra, wysoki pressing. Sztab i Pimienta wykonują dobrą robotę - powiedział przed czwartkowym starciem trener Barcelony, Xavi.

Mecz Las Palmas - FC Barcelona odbędzie się we czwartek 4 stycznia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:30. Relacja z meczu Las Palmas - Barcelona na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!