Leganes - FC Barcelona: typy i kursy (12.04.2025) | Duma Katalonii żądna zemsty

Leganes - FC Barcelona: oferty bukmacherskie na ten mecz

Rozgrywki ligowe w Hiszpanii powoli zbliżają się do końca, a FC Barcelona przewodzi stawce. Z przewagą czterech punktów w tabeli losy tytułu mają w swoich rękach. Ich sobotni rywal, czyli Leganes przeżywa kryzys formy, bowiem w dziesięciu spotkaniach wygrali tylko raz. Tym samym walczą o utrzymanie, a wyzwanie, jakim jest starcie z Blaugraną zapewne nie pomoże im wydostać się ze strefy spadkowej. Sprawdź jakie typy proponujemy na ten mecz.

Leganes - FC Barcelona: kto faworytem - typy bukmacherskie

FC Barcelona, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, będzie faworytem nadchodzącego meczu z Leganes. Bukmacher Superbet uważa, że goście to murowany kandydat do zwycięstwa. Dowodem na to jest niski kurs 1.35 oferowany na wygraną Blaugrany. Z kolei każde inne rozstrzygnięcie zostanie uznane za niespodziankę, co odzwierciedla kurs 7.70 na triumf gospodarzy. Moim zdaniem w tym spotkaniu lepiej skupić się na innych typach niż 1X2.

Robert Lewandowski strzeli gola w ofercie Superbet z dobrym kursem

Pierwszy typ, który proponuję to gol Roberta Lewandowskiego. Polak jest w zabójczej formie, co regularnie udowadnia. Ostatnio zdobył dwie bramki w Lidze Mistrzów, a w rozgrywkach ligowych dublet zdobył w starciu z Gironą. Biorąc pod uwagę, że dwumecz z Borussią został już rozstrzygnięty, uważam, że 36-latek zagra z Leganes i zdobędzie minimum jedną bramkę. Jak na razie ma na swoim koncie 25 goli w La Lidze.

Powyżej 2.5 goli u bukmachera Superbet z kursem 1.46

Co prawda kurs 1.46 na zdarzenie, że w meczu padną minimum trzy bramki, nie przemawia tak bardzo, to jednak wciąż jest to lepsza opcja niż typ 1X2 na to spotkanie. Proponuję to zdarzenie, ponieważ w ostatnim czasie zarówno Barcelona, jak i Leganes w pięciu z siedmiu spotkań przekroczyły linię powyżej 2.5 goli. Ponadto w ośmiu z dziesięciu meczów bezpośrednich padały przynajmniej 3 bramki.

Leganes - FC Barcelona: statystyki dla typera

Los Pepineros aktualnie zajmują dopiero 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Ich strata do bezpiecznego miejsca wynosi jedynie dwa punkty. Od ponad miesiąca pozostają bez zwycięstwa. Z kolei Barcelona z dorobkiem 67 punktów plasuje się na szczycie La Ligi. W 2025 roku nie przegrali jeszcze żadnego meczu.

Leganes - ostatnie 5 meczów:

07.04.2025: Leganes - Osasuna Pampeluna 1:1 (LaLiga)

29.03.2025: Real Madryt - Leganes 3:2 (LaLiga)

16.03.2025: Leganes - Real Betis 2:3 (LaLiga)

08.03.2025: Celta Vigo - Leganes 2:1 (LaLiga)

02.03.2025: Leganes - Getafe 1:0 (LaLiga)

FC Barcelona - ostatnie 5 meczów:

09.04.2025: FC Barcelona - Borussia Dortmund 4:0 (Liga Mistrzów)

05.04.2025: FC Barcelona - Real Betis 1:1 (LaLiga)

02.04.2025: Atletico Madryt - FC Barcelona 0:1 (Puchar Króla)

30.03.2025: FC Barcelona - Girona 4:1 (LaLiga)

27.03.2025: FC Barcelona - Osasuna Pampeluna (LaLiga)

Leganes - FC Barcelona: ostatnie 5 meczów:

15.12.2024: FC Barcelona - Leganes 0:1 (LaLiga)

16.06.2020: FC Barcelona - Leganes 2:0 (LaLiga)

30.01.2020: FC Barcelona - Leganes 5:0 (Puchar Króla)

23.11.2019: Leganes - FC Barcelona 1:2 (LaLiga)

20.01.2019: FC Barcelona - Leganes 3:1 (LaLiga)

Leganes - FC Barcelona: przewidywane składy

Po stronie gości do gry wciąż nie jest gotowy Dani Olmo. Kontuzje leczą dalej również Marc-Andre ter Stegen, Marc Casado i Marc Bernal. W kadrze meczowej gospodarzy zabraknie Borny Barisicia i Enrica Franquesy.

Leganes: Dmitrović - Rosier, Poirrer, Nastasić, Hernandez - Neyou, Tapia - Cruz, Cisse, Raba - Garcia

FC Barcelona: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - De Jong, Pedri, Fermin - Raphinha, Lewandowski, Yamal

Leganes - FC Barcelona: gdzie oglądać?

Mecz odbędzie się w sobotę (12 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie przeprowadzona na kanale Canal+ Sport, a także w usłudze Canal+ online.

